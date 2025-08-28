Tras negativa de Gustavo Quinteros: el DT que gana terreno para asumir la banca de Colo Colo

El entrenador desistió de la opción de volver a Colo Colo, lo cual obliga a Blanco y Negro a analizar otras cartas que están sobre la mesa.

Cuando todo indicaba que Gustavo Quinteros regresaría a Colo Colo, este jueves hubo un vuelco total en las negociaciones, luego de que el DT finalmente tomara la decisión de declinar la oferta.

El entrenador argentino nacionalizado boliviano corría con ventaja para volver al Cacique, ya que era el candidato favorito del presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, situación por la cual tuvo varias reuniones esta semana para abordar este desafío.

Sin embargo, la concesionaria que controla a los albos sufrieron un duro golpe en su intención de anunciar a su nuevo técnico este sábado.

Según informó el periodista especializado en fichajes y contrataciones, César Luis Merlo, Gustavo Quinteros se bajó de la carrera y no llegará a la banca de Colo Colo.

“El entrenador tiene un gran cariño por el club y siente que lo ayudó en una de las etapas más difíciles de su historia. Sin embargo, entiende que este no es el momento adecuado para iniciar un proyecto deportivo ambicioso”, explicó el comunicador.

¿Si no es Gustavo Quinteros, quién será el nuevo DT de Colo Colo?

De esta forma, la dirigencia de Blanco y Negro tendrá que mirar las otras cartas que están sobre la mesa.

El que correría con más ventaja sería el argentino Fernando Ortiz, candidato del bloque Vial, quien generaría consenso en la directiva alba. El adiestrador ha dirigido clubes como América, Monterrey y Santos Laguna de México, aunque no ha logrado títulos en su carrera como técnico.

Otro de los nombres que suena con fuerza es Gerardo Martino, quien según detalló Mosa, pidió este fin de semana para analizar la propuesta.

El brasileño Zé Ricardo también es una de las cartas que baraja el Cacique, quien tiene pasos por Flamengo, Botafogo, Cruzeiro, entre otros. ¿Su último club? el Criciúma, cuya banca la dejó en mayo de este año tras registrar nueve victorias, siete empates y cinco derrotas en 21 encuentros.