Nuevo fracaso de Erik ten Hag: Bayer Leverkusen lo destituyó tras solo dos jornadas de Bundesliga

Inaudito pero cierto: Erik ten Hag fue destituido como entrenador del Bayer Leverkusen después de dos partidos de Bundesliga, con el club separando sus caminos tras un inicio que dejó al equipo con un punto y en el 12º puesto. La única victoria oficial del neerlandés llegó en la DFB-Pokal (Copa de Alemania), ante un equipo de cuarta división.

“Esto es doloroso, pero necesario. Necesitábamos las mejores condiciones posibles en todos los niveles para alcanzar nuestros objetivos“, dijo el gerente general del club, Fernando Carro, según recogió Le Parisien.

El despido subrayó lo rápido que aumentó la presión tras el listón de hace dos temporadas: con Xabi Alonso en el banquillo, el Leverkusen ganó la Bundesliga y la DFB-Pokal, manteniendo un invicto durante la temporada liguera 2023/2024.

Luego de una segunda temporada sin títulos, Alonso se marchó al Real Madrid, lo que condujo al nombramiento de Erik Ten Hag en mayo con un contrato hasta 2027. El técnico había llevado al Ajax a las semifinales de la Champions League 2018/2019, ganando múltiples trofeos, además de haber dirigido al Manchester United entre 2022 y 2024.

Los resultados pronto lo pusieron bajo escrutinio. En la DFB-Pokal, el Leverkusen debutó con una victoria por 4-0 en el campo del Grossaspach, de cuarta división, pero el triunfo no fue suficiente para mantener la confianza en el proyecto.

La Bundesliga comenzó con una derrota en casa por 2-1 ante el Hoffenheim, seguida de un 3-3 en el campo del Werder Bremen en el que el Leverkusen ganaba 3-1 y tuvo superioridad numérica durante casi media hora antes de encajar dos goles en el tramo final. En ambos partidos ligueros con Ten Hag, el equipo permitió remontadas del rival.

El verano despojó al equipo de su columna vertebral, con Florian Wirtz, Jonathan Tah, Jeremie Frimpong y el portero Lukas Hradecky entre las salidas. En lugar de un relevo fluido, la transición de Alonso a Ten Hag fue accidentada, y el neerlandés tuvo dificultades para adaptarse a una plantilla en plena transformación. Dentro del vestuario, los jugadores no conectaron con su método ni con su gestión del grupo, y el malestar creció desde la pretemporada.

Las derrotas consecutivas hicieron la situación irreparable, tras una mala pretemporada que incluyó una derrota por 5-1 contra el equipo sub-20 de Flamengo. El club ahora deberá enfrentar la temporada de manera improvisada, la que también contará con su presencia en la Champions League, donde deberá enfrentar a el PSG, vigente campeón.