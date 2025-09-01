VIDEO – “Ladrón del US Open” es un CEO: identifican al sujeto que le robó la gorra a niño

Luego de que el caso se viralizara en las redes sociales, el tenista se encontró con el niño afectado y le dio otros obsequios.

Como Piotr Szczerek, un empresario polaco y CEO de Drogbruk, una empresa con sede en Blaszki (Polonia), fue identificado el sujeto que fue captado por las cámaras cuando se apropió de una gorra autografiada que el tenista Kamil Majchrzak le había regalado a un niño, tras ganar su partido en el US Open.

El hecho causó repudio tras viralizarse en las redes sociales, pues se aprecia que Majchrzak le tiende su gorra al pequeño, quien la alcanza a tomar, pero le fue arrebatada por el hombre que estaba a su lado.

Frente a la protesta del niño, el sujeto se dio media vuelta y la guardó en una bolsa que tenía una mujer que lo acompañaba.

El propio Majchrzak confirmó la identidad de Szczerek al diario New York Post, y además ratificó que se trata de un patrocinador de la federación de tenis de Polonia y de su propia carrera.

El mea culpa del CEO que le robó la gorra al niño en el US Open

Ante el repudio generalizado frente al robo de la gorra, Piotr Szczerek pidió perdón y manifestó que “debido a la situación ocurrida durante el partido de Kamil Majchrzak en el US Open, me gustaría disculparme inequívocamente con el niño lastimado, su familia, todos los aficionados y el propio jugador“.

“Cometí un grave error. En medio de la emoción, en medio de la celebración del público tras la victoria, estaba convencido de que el tenista me estaba pasando la gorra a mí, para mis hijos, quienes previamente habían pedido autógrafos. Esta creencia errónea me llevó a extender la mano instintivamente”, agregó.

“Esta es una lección de humildad dolorosa, pero necesaria para mí. Por lo tanto, participaré aún más activamente en iniciativas de apoyo a niños y jóvenes, así como en acciones contra la violencia y el odio. Creo que solo con acciones puedo reconstruir la confianza perdida“, concluyó el CEO.

Por su parte, el tenista polaco usó su cuenta de Instagram para buscar al niño afectado de nombre Brock. Tras encontrarlo, le entregó una bolsa de productos y luego dijo que buscó “simplemente tratar de arreglar las cosas para él“.