Más de 1,5 millones de solicitudes en 24 horas: primera ronda de entradas para Mundial 2026 supera expectativas

Esta primera etapa, que considera solo a clientes con tarjeta VISA, inició el 10 de septiembre y se mantendrá vigente hasta el 19.

Según informó la FIFA, más de 1,5 millones de solicitudes para conseguir entradas para el Mundial 2026 se presentaron en las primeras 24 horas del sorteo. De tal manera, aficionados de más de 210 países entraron a esta primera fase de preventa para boletos, el cual no estuvo exento de caídas de sistema o largos tiempos de espera.

“El gran número de inscripciones es un testimonio del enorme entusiasmo que ha despertado la Copa Mundial de la FIFA 26 en todo el planeta y hasta qué punto se perfila como un hito en la historia del fútbol”, indicó Heimo Schirgi, Director de Operaciones del Mundial 2026. El ente organizador espera conseguir un récord de asistencia para esta cita planetaria con la mayor cantidad de partidos.

De acuerdo a lo dado a conocer por FIFA, los países con mayor solicitudes para adquirir entradas para el Mundial 2026 fueron Estados Unidos, México y Canadá, precisamente las tres naciones anfitrionas para la siguiente Copa del Mundo. Detrás de ellos le siguen tres países de América Latina: Argentina, Colombia y Brasil.

Desde Europa, el ranking lo lidera Inglaterra acompañado de España, Portugal y Alemania como naciones con más solicitantes para adquirir entradas.

Este primer periodo de inscripción al Sorteo de Preventa no era abierto de manera completa a todo público, ya que solamente se podía acceder utilizando una tarjeta VISA. De tal manera, esta etapa comenzó este miércoles 10 de septiembre y se mantendrá vigente hasta el viernes 19 de septiembre.

A partir del 1 de octubre cuando, luego de que termine el proceso de selección aleatoria, los ganadores serán notificados por correo electrónico para recibir la fecha y hora de compra de boletos.

La segunda fase, en tanto, iniciará el 27 y terminará el 31 de octubre, en una etapa que no tendrá restricciones vinculadas a la tarjeta de registro, permitiendo a los interesaos completar su solicitud de manera libre. Los resultados de esa fase se darán a conocer entre noviembre y diciembre.

Posteriormente, la tercera fase —considerada una de las más esperadas— comenzará tras el sorteo oficial del torneo, programado para el 5 de diciembre. En este punto, los aficionados tendrán la oportunidad de adquirir entradas para partidos específicos, ya conociendo los cruces y enfrentamientos del certamen.

Finalmente, la cuarta y última fase activará en los días previos al arranque del Mundial 2026. Esta etapa estará enfocada en la venta de boletos restantes para los partidos y estadios que aún cuenten con disponibilidad.