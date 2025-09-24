Alejandro Tabilo vs Zizou Bergs: a qué hora y dónde ver en vivo el ATP de Tokio

Tras coronarse campeón de Chengdú, Tabilo se prepara para enfrentar a Bergs, quien es recordado por agredir a Garin en la serie de Copa Davis en febrero.

Tras coronarse campeón de su tercer torneo ATP, Alejandro Tabilo (72°) no tiene mucho tiempo para celebrar y este jueves tendrá que saltar nuevamente a la cancha para enfrentar a un duro rival por la primera ronda del ATP 500 de Tokio.

Luego de imponerse en la final de Chengdú sobre el italiano Lorenzo Musetti (9°), el tenista nacional se prepara para un nuevo desafío, en lo que también será una revancha para nuestro país.

Lo anterior, debido a que Alejandro Tabilo se medirá ante el belga Zizou Bergs (45°), quien es recordado por la bullada serie de Copa Davis que perdió Chile en febrero de este año, donde a pesar de agredir a Cristian Garin en el cuarto punto de la llave, la ITF le dio el triunfo y el paso a las Qualifiers.

Esta será la segunda vez que ambos tenistas se vean las caras, luego de que se midieran en Roland Garros 2024, cuyo duelo terminó con triunfo para el europeo por 6-3, 6-7, 2-6 y 2-6.

Cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo a Alejandro Tabilo vs Zizou Bergs en el ATP 500 de Tokio

Alejandro Tabilo enfrentará a Zizou Bergs por la primera ronda del ATP de Tokio este jueves 25 de septiembre en el último turno del court 2, por lo que el duelo comenzará a eso de las 03:00 o 04:00 horas de la madrugada de nuestro país.

Este cotejo no contará con transmisión en TV, pero sí estará disponible en vivo a través de la plataforma de Disney+.

En caso de que la primera raqueta nacional le gane al jugador belga, en la segunda ronda chocaría con el ganador de la llave entre Carlos Alcaraz (1°) y Sebastián Báez (41°).