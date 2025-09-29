Chile vs Japón: a qué hora y dónde ver en vivo a La Roja en el Mundial Sub 20 por TV y streaming

La Roja saldrá a la cancha con el objetivo de mostrar una mejor imagen y sumar un nuevo triunfo en el Mundial Sub 20.

La Roja continúa su camino en el Mundial Sub 20 Chile 2025 este martes cuando enfrente a Japón por la segunda fecha del Grupo A.

Tras su agónica victoria en la primera jornada por 2-1 ante Nueva Zelanda, los dirigidos por Nicolás Córdova saltarán a la cancha con el objetivo de mostrar una mejor imagen y sumar nuevas unidades contra el conjunto asiático, que viene de vencer por 2-0 a Egipto.

De momento, Japón y Chile lideran la zona con tres puntos cada uno, y en caso de que la selección chilena logre un nuevo triunfo, quedaría con un pie y medio en los octavos de final. Lo anterior, considerando que clasifican los dos primeros de cada grupo y los cuatro mejores terceros.

Cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo el partido de Chile vs Japón en el Mundial Sub 20

El partido de Chile vs Japón se disputará este martes 30 de septiembre a las 20:00 horas en el Estadio Nacional.

Este vital compromiso contará con transmisión por TV abierta a través de la señal de Chilevisión, mientras que por cable estará disponible en DSports.

Vía streaming, el duelo se podrá ver en vivo mediante DGO y las plataformas digitales de CHV, tales como Chilevisión.cl y la app MiCHV.

Después de este cruce, los dirigidos por Córdova cerrarán su participación en la fase de grupos enfrentando a Egipto el 3 de octubre a las 20:00 horas.