Secciones
Revista D Newsletters
Deportes

Chile vs Japón: a qué hora y dónde ver en vivo a La Roja en el Mundial Sub 20 por TV y streaming

La Roja saldrá a la cancha con el objetivo de mostrar una mejor imagen y sumar un nuevo triunfo en el Mundial Sub 20.

Foto del editor Francisco Rosales
Francisco Rosales

La Roja continúa su camino en el Mundial Sub 20 Chile 2025 este martes cuando enfrente a Japón por la segunda fecha del Grupo A.

Tras su agónica victoria en la primera jornada por 2-1 ante Nueva Zelanda, los dirigidos por Nicolás Córdova saltarán a la cancha con el objetivo de mostrar una mejor imagen y sumar nuevas unidades contra el conjunto asiático, que viene de vencer por 2-0 a Egipto.

De momento, Japón y Chile lideran la zona con tres puntos cada uno, y en caso de que la selección chilena logre un nuevo triunfo, quedaría con un pie y medio en los octavos de final. Lo anterior, considerando que clasifican los dos primeros de cada grupo y los cuatro mejores terceros.

Cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo el partido de Chile vs Japón en el Mundial Sub 20

El partido de Chile vs Japón se disputará este martes 30 de septiembre a las 20:00 horas en el Estadio Nacional.

Este vital compromiso contará con transmisión por TV abierta a través de la señal de Chilevisión, mientras que por cable estará disponible en DSports.

Vía streaming, el duelo se podrá ver en vivo mediante DGO y las plataformas digitales de CHV, tales como Chilevisión.cl y la app MiCHV.

Después de este cruce, los dirigidos por Córdova cerrarán su participación en la fase de grupos enfrentando a Egipto el 3 de octubre a las 20:00 horas.

Notas relacionadas

La fuerza del apoyo
Opinión

La fuerza del apoyo

La esencia del rugby es el apoyo. Una palabra que, en la vida diaria, se dice mucho más de lo que se practica. En el rugby, como lo demostraron los Cóndores hace pocos días, el apoyo fue instrumental para la victoria y la clasificación al Mundial.

Foto del Columnista Fernando Paulsen Fernando Paulsen