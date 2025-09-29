Con un arquero de Primera B: la nómina de Chile para el amistoso ante Perú por la fecha FIFA de octubre

La Federación de Fútbol de Chile presentó este lunes la lista de jugadores que defenderán a La Roja en una nueva versión del Clásico del Pacífico.

Este lunes 29 de septiembre, Chile dio a conocer la nómina para la Fecha FIFA de octubre, donde enfrentará a Perú en un amistoso en suelo nacional.

La Roja y la Bicolor, ambas selecciones que quedaron fuera del Mundial 2026, tras quedar en las posiciones 10° y 9°, respectivamente, se medirán el próximo 10 de octubre en el Estadio Bicentenario de La Florida, aún con horario por definir.

Debido a que Nicolás Córdova se encuentra dirigiendo a la Selección Chilena Sub 20 en el Mundial que se está disputando en nuestro país, quien se hará cargo del equipo adulto para este duelo será Sebastián Miranda.

Luego de este compromiso, el interinato lo volverá a tomar Córdova, debido a que Miranda estará comandando a la Roja Sub 17 en el Mundial de Qatar, que se desarrollará desde el 3 al 27 de noviembre.

Esta es la nómina de Chile para el duelo contra Perú por la Fecha FIFA de octubre

Esta convocatoria presenta varias novedades con respecto a la de la última doble fecha de Eliminatorias ante Brasil y Uruguay. Un ejemplo de ello es en el arco, donde Jaime Vargas, de Deportes Recoleta, fue citado en desmedro de Vicente Reyes. El portero de Peñarol, Brayan Cortés, nuevamente quedó fuera de la nómina.

Otras ausencias que destacan son las de Luciano Cabral y Darío Osorio, aunque este último se debe a que recién está volviendo de una lesión.

Arqueros:

Lawrence Vigouroux – Swansea City (GAL)

Thomas Gillier – CF Montreal (CAN)

Jaime Vargas – Deportes Recoleta

Defensas:

Fabián Hormazábal – Universidad de Chile

Francisco Salinas – Coquimbo Unido

Iván Román – Atlético Mineiro (BRA)

Guillermo Maripán – Torino FC (ITA)

Benjamín Kuscevic – Fortaleza (BRA)

Francisco Sierralta – Auxerre (FRA)

Gabriel Suazo – Sevilla FC (ESP)

Nicolás Díaz – Club Puebla (MEX)

Mediocampistas:

Rodrigo Echeverría – Club León (MEX)

Vicente Pizarro – Colo-Colo

Marcelino Núñez – Ipswich Town (ING)

Felipe Loyola – C.A Independiente (ARG)

Lucas Assadi – Universidad de Chile

Javier Altamirano – Universidad de Chile

Delanteros: