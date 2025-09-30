La dura caída de Nicolás Jarry en Villena Open que amargó su regreso al circuito

Tras un mes fuera de las canchas, Nicolás Jarry dijo adiós en su debut en el Challenger de Villena, España.

Nicolás Jarry (111°) tuvo un amargo regreso al circuito y este martes cayó en su debut en el Challenger de Villena.

Tras su participación en el US Open, donde se despidió en primera ronda, y el nacimiento de su hija, que lo obligó a bajarse de la Copa Davis, la segunda raqueta nacional aterrizó en España con el objetivo de retomar ritmo.

Sin embargo, su vuelta no fue como esperaba, ya que registró un duro traspié al caer por 7-6(4) y 6-3 ante el alemán Tom Gentzsch (286°) en dos horas de partido.

La dura derrota de Nicolás Jarry en el Villena Open

A pesar de la enorme diferencia de ranking entre ambos tenistas, el europeo realizó un gran partido y aprovechó mejor los momentos clave del encuentro.

De hecho, Nicolás Jarry tuvo 10 oportunidades de quiebre, las cuales no pudo capitalizar, mientras que su rival sí lo hizo en la única chance que tuvo.

Con esta nueva derrota, el Príncipe suma su sexta caída consecutiva, luego de alcanzar los octavos de final en Wimbledon. Desde allí, ha tenido debut y despedida en Kitzbühel, Cincinnati, Winston-Salem, US Open, y ahora en el Villena Open.

Ahora, loa segunda raqueta nacional deberá preparar su próximo desafío: jugar la qualy del ATP 250 de Almaty, en Kazajistán, que comienza a partir del próximo 13 de octubre.