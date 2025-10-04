Cristian Garin va por un nuevo título y da un gran salto en el ranking ATP

Cristian Garin se impuso en un trabajado partido y se metió a su tercera final de la temporada, donde buscará una nueva corona.

Cristian Garin (125° ATP) volvió a mostrar un gran nivel este sábado y se instaló en la final del Challenger de Antofagasta.

La tercera raqueta nacional se impuso por 7-6 (5) y 6-2 sobre el paraguayo Adolfo Vallejo (268°), en un partido que se extendió por dos horas y 10 minutos.

El comienzo del partido fue complicado para Cristian Garin, quien sufrió con su servicio, y luego de quebrarse mutuamente con el joven guaraní, el chileno terminó ganando el tiebreak por 7-5 para tomar ventaja en el duelo.

En el segundo set, Gago estuvo más sólido y aprovechó las dudas de Vallejo para generar nuevos rompimientos e imponerse 6-2 en el marcador final.

El rival que tendrá Cristian Garin en la final del Challenger de Antofagasta

Con esta victoria, Cristian Garin sacó pasajes para la final del Challenger de Antofagasta, donde se enfrentará al argentino Facundo Díaz (265°), con quien solo registra un duelo previo, que terminó con victoria para el tenista nacional por doble 7-5 en el Challenger de Nueva Caledonia en 2023.

Al meterse en esta instancia, el tres de Chile suma 30 puntos ATP, los cuales le permiten ascender 11 puestos y ubicarse en el casillero 114° del ranking en vivo.