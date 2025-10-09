Se terminan los octavos del Mundial Sub 20: los partidos que se juegan hoy, 9 de octubre, y cuál irá por TV abierta

Continúa la acción del Mundial Sub 20 de Chile, donde se definirán a los últimos clasificados a los cuartos de final.

Este jueves se terminan los octavos de final del Mundial Sub 20 de Chile 2025, donde se disputarán los dos últimos duelos para completar los clasificados a cuartos.

Para esta jornada, el Estadio El Teniente de Rancagua será el escenario de los encuentros.

La programación de hoy en el Mundial Sub 20 comienza con el duelo entre Estados Unidos e Italia, que se enfrentarán a partir de los 16:30 horas. Posteriormente, será el turno de Marruecos, que se medirá ante Corea del Sur a las 20:00 horas.

¿Qué partidos del Mundial Sub 20 se transmitirán por TV abierta este jueves 9 de octubre?

Este jueves 9 de octubre, Chilevisión transmitirá solo un compromiso. Será Estados Unidos vs Italia, que también estará disponible en las plataformas digitales de la señal, como Chilevisión.cl y la app MiCHV.

Con respecto a los demás duelos, estos se podrán ver en vivo mediante la señal de DSports de DirecTV, mientras que por streaming lo podrás hacer a través de la plataforma de DGO.

Esta es la programación del Mundial Sub 20 y los partidos de este jueves 9 de octubre: