Gustavo Álvarez asegura que “hay bandos enemistados” en Azul Azul y que “alguien quiso ponerme en contra de la gente de la U”

El entrenador de Universidad de Chile volvió a referirse a los rumores que lo sitúan en la Selección de Perú y explicó su forma de negociar.

El entrenador de la U de Chile, Gustavo Álvarez, nuevamente se refirió a la posibilidad de dejar al cuadro universitario luego de que diversos rumores lo situaran en la Selección de Perú.

En este contexto, el técnico trasandino negó haber recibido una oferta de la Bicolor y afirmó que la publicación de El Mercurio da cuenta de que lo quisieron poner “en contra de la gente de la U”.

“Yo no he recibido ofertas de nadie. Cuando tengo contrato con un club y me llaman, inmediatamente los contacto con mi representante. Soy muy respetuoso en ese sentido”, aseguró Álvarez en conversación con el mismo matutino.

Tras ello, se le consultó la razón por la que un miembro del directorio de Azul Azul aseguró que él ya tiene definido dónde dirigirá la próxima temporada.

Gustavo Álvarez respondió a los rumores que lo sitúan fuera de La U para emigrar a Perú

“Eso es lo que ignoro. Mire, yo soy una persona que saluda a todos en el club, pero a varios no los conozco, soy más hermético en ese aspecto. Entonces desconozco la interna o lo que pasa entre los dirigentes. Entiendo que hay dos bandos enemistados, pero insisto, no tengo idea de los detalles”, expresó el técnico de Universidad de Chile.

A lo que agregó: “A mí lo que me interesa es que al equipo le vaya bien. Lo que me duele es que sentí que alguien quiso ponerme en contra de la gente de la U, dando a entender que yo me quería ir por una suma millonaria. Y duele, porque es mentira. Me cuesta entender el interés detrás de todo esto”.

Con respecto a la posibilidad de emigrar a Perú, Gustavo Álvarez comentó que “todo esto comenzó cuando le ganamos a Alianza Lima porque el equipo dejó una buena imagen. Además, yo dirigí allá, en Sport Boys y Atlético Grau, y me fue bien. ¿Si estoy en una lista de candidatos de la selección peruana? Seguramente, pero eso no dice nada, es algo común en el fútbol y si luego hay algo concreto, lo tendrá que ver mi representante”.

En esa línea, reiteró que decidirá sobre su futuro una vez que termine la actual temporada, sin confirmar si seguirá en la U, pese a tener contrato hasta el 2026. “Lo que yo dije y vuelvo a repetir es que a fin de año voy a revisar mi continuidad acá, porque es lo que hago siempre y esto es como un matrimonio: las ambiciones y anhelos a veces van mutando y se tienen que ir reconstruyendo con el tiempo”, cerró.