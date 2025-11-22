RAID ADV llega por primera vez al sur de Chile: ¡Huepil será el epicentro del espíritu aventurero en moto!

El reconocido desafío de motociclismo de aventura RAID ADV se prepara para vivir una edición histórica: por primera vez llegará al sur de Chile, escogiendo la localidad de Huepil, comuna de Tucapel, como sede oficial de este encuentro que reúne a amantes de las dos ruedas y el rally de todo el país.



El evento, que combina rutas con navegación crosscountry, camaradería y superación personal, promete una experiencia única tanto para los participantes como para la comunidad local.



En conjunto con la Ilustre Municipalidad de Tucapel, se está preparando una largada protocolar el viernes 28 de noviembre en la Plaza de Armas de Huepil, donde vecinos y visitantes podrán disfrutar de un espectáculo inédito al presenciar motos de altas cilindradas y conocer de cerca a los pilotos que recorrerán paisajes del sur en esta desafiante travesía.

La largada oficial se realizará al día siguiente, sábado 29 de noviembre, también desde la plaza, marcando el inicio de una nueva etapa para el RAID ADV, que continúa expandiendo su recorrido por distintos rincones de Chile, impulsando el turismo local y la pasión por la aventura sobre dos ruedas.



“Estamos felices de llevar el espíritu del RAID al sur y de compartirlo con la gente de Huepil. Queremos que la comunidad viva la emoción que rodea este evento y se sienta parte de esta gran familia de la aventura”, señalaron desde la organización de RAID ADV.



El RAID ADV no solo es una competencia: es una experiencia que desafía límites personales, fomenta la amistad entre pilotos y pone en valor los impresionantes paisajes chilenos a través de la navegación y la adrenalina del rally.