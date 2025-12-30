“Me he complicado”: Ricardo Gareca reconoce ser un DT desactualizado tras su fracaso con La Roja

El entrenador reconoció que se quedó en el pasado al abordar las diferencias entre las metodologías antiguas y las que se utilizan hoy en el fútbol.

Ricardo Gareca realizó una particular autocrítica al abordar su presente con DT, luego de fracasar con La Roja donde no pudo lograr la clasificación al Mundial 2026, con uno de los peores rendimientos en la historia de la Selección.

En el marco de una visita a la escuela de formación de entrenadores Maradona-Menotti, el entrenador se refirió a las diferencias entre las metodologías antiguas y lo que se utiliza actualmente en los cuerpos técnicos, reconociendo que se quedó en el pasado.

En este sentido, planteó que el volumen de información dentro del fútbol hoy puede dificultar el trabajo y el rendimiento de los equipos.

La autocrítica de Ricardo Gareca

“Se está instalando demasiada información en el fútbol. A mí me fue mejor y he ganado más cuando he sido más simple. Cuando he querido demostrar variedad, más me he complicado“, sostuvo, dejando entrever que está desactualizado.

A lo que agregó: “Cada uno con su metodología, pero yo estoy contando la convicción que tengo yo del juego. No digo que sea malo, pero hay que ver la variedad y la cantidad de lo que se pueda utilizar“.

Siguiendo en esa línea, insistió que “yo creo que esto de tanta información, de tantos conos y líneas, yo no sé si es bueno. En definitiva, después cuando juegas, en el campo de juego, eso no está, ¿viste? El campo de juego está limpio. Es lo que tu juegas”.

De esta forma, Ricardo Gareca declaró su postura sobre los nuevos recursos que se están utilizando en el fútbol después de sus últimos dos pasos en selecciones y clubes, donde no le ha ido nada de bien.

Dirigiendo a Chile, solo obtuvo un 17,9% de rendimiento en 13 partidos por los puntos, con solo una victoria, cuatro empates y ocho derrotas, quedando fuera del Mundial y siendo eliminado en fase de grupos de la Copa América 2024.

Antes de ello, estuvo en la banca de Vélez Sarsfield, donde solamente alcanzó un 28% de rendimiento, sin poder emular lo que fue su primera etapa en el conjunto argentino cuando conquistó cuatro títulos entre 2009 y 2013.