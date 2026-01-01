El millonario monto que recibirá la UC por la venta de Gonzalo Tapia a Sao Paulo

Sao Paulo concretó la compra del pase de Gonzalo Tapia a River Plate, lo cual también se traduce en un importante beneficio económico para la UC.

Tras el buen semestre de Gonzalo Tapia en Sao Paulo, el club brasileño confirmó la compra del pase del delantero chileno, cuyo fichaje hace que la Universidad Católica se frote las manos.

El extremo de 23 años firmó un contrato que se extenderá hasta el 2029. Así lo dio a conocer el conjunto paulista a través de sus redes sociales: “Se ha ejercido, anticipada e irreparablemente la obligación de compra prevista en el contrato de préstamo válido hasta el 30 de junio de 2026, asegurando la adquisición definitiva del 60% de los derechos económicos del atleta, que integrará permanentemente al equipo”.

Los millones que recibirá la UC por el traspaso de Gonzalo Tapia a Sao Paulo

Esta transacción entre Sao Paulo y River Plate le dejará buenos millones a la UC, ya que los Cruzados aún poseen el 20% de los derechos de Gonzalo Tapia.

De acuerdo a lo que ha trascendido, el monto del traspaso fue de 2,2 millones de dólares, lo que significa que el cuadro precordillerano recibiría cerca de medio millón de la divisa norteamericana, es decir, un poco más de 450 millones de pesos chilenos.

Considerando lo anterior, la UC sonríe en materia económica considerando que deben armar un plantel para competir internacionalmente. Por su parte, Gonzalo Tapia se enfocará en el comienzo de la temporada 2026 del Sao Paulo, que jugará su primer partido el 11 de enero ante Mirassol en el marco del Campeonato Paulista.