Los rivales y la hora en que debutan Cristian Garin y Alejandro Tabilo en el ATP de Auckland

Los tenistas chilenos ya tienen todo definido para su último desafío previo al primer Grand Slam del año.

Cristian Garin (78°) y Alejandro Tabilo (81°) se preparan para un nuevo desafío en la antesala del Australian Open: el ATP 250 de Auckland, donde ya tienen rivales.

En la primera ronda de la qualy del certamen, Gago se medirá contra el estadounidense Eliot Sprizzirri (89°), con quien nunca ha jugado.

En caso de ganar, el chileno deberá disputar su pasaje al cuadro principal contra el vencedor de la llave entre el japonés Shintaro Mochizuki (110°) y el argentino Juan Manuel Cerúndolo (85°).

Por su parte, Tabilo enfrentará en la primera ronda de las clasificaciones al local Isaac Becroft (1.019°), a quien ya le ha ganado. Fue en 2024, mismo año en que el zurdo conquistó el ATP de Auckland.

Si el dos de Chile se impone nuevamente sobre el oceánico, se tendrá que ver las caras con el ganador del duelo entre el francés Adrian Mannarino (68°) y el español Pablo Carreño Busta (92°).

A qué hora debutan Cristian Garin y Alejandro Tabilo en el ATP de Auckland

El primero en saltar a la cancha será Alejandro Tabilo, quien está programado para jugar este viernes 9 de enero a las 19:00 horas (de Chile).

Posteriormente, Cristian Garin hará lo propio durante la misma jornada, no antes de las 20:10 horas.

Respecto al presente de ambos tenistas, Tabilo viene de quedar eliminado en primera ronda del cuadro principal del ATP de Hong Kong, luego de haber superado con éxito la qualy. En el caso de Gago, sufrió una derrota en su primer duelo del año en el mismo torneo, pero en la primera ronda de las clasificaciones.