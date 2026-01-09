Secciones
Suscripción Revista D Papel Digital Newsletters
Deportes

Los rivales y la hora en que debutan Cristian Garin y Alejandro Tabilo en el ATP de Auckland

Los tenistas chilenos ya tienen todo definido para su último desafío previo al primer Grand Slam del año.

Foto del editor Francisco Rosales
Francisco Rosales

Cristian Garin (78°) y Alejandro Tabilo (81°) se preparan para un nuevo desafío en la antesala del Australian Open: el ATP 250 de Auckland, donde ya tienen rivales.

En la primera ronda de la qualy del certamen, Gago se medirá contra el estadounidense Eliot Sprizzirri (89°), con quien nunca ha jugado.

En caso de ganar, el chileno deberá disputar su pasaje al cuadro principal contra el vencedor de la llave entre el japonés Shintaro Mochizuki (110°) y el argentino Juan Manuel Cerúndolo (85°).

Por su parte, Tabilo enfrentará en la primera ronda de las clasificaciones al local Isaac Becroft (1.019°), a quien ya le ha ganado. Fue en 2024, mismo año en que el zurdo conquistó el ATP de Auckland.

Si el dos de Chile se impone nuevamente sobre el oceánico, se tendrá que ver las caras con el ganador del duelo entre el francés Adrian Mannarino (68°) y el español Pablo Carreño Busta (92°).

A qué hora debutan Cristian Garin y Alejandro Tabilo en el ATP de Auckland

El primero en saltar a la cancha será Alejandro Tabilo, quien está programado para jugar este viernes 9 de enero a las 19:00 horas (de Chile).

Posteriormente, Cristian Garin hará lo propio durante la misma jornada, no antes de las 20:10 horas.

Respecto al presente de ambos tenistas, Tabilo viene de quedar eliminado en primera ronda del cuadro principal del ATP de Hong Kong, luego de haber superado con éxito la qualy. En el caso de Gago, sufrió una derrota en su primer duelo del año en el mismo torneo, pero en la primera ronda de las clasificaciones.

Notas relacionadas

¿Qué hay detrás de las brechas en el financiamiento escolar?
Opinión

¿Qué hay detrás de las brechas en el financiamiento escolar?

La evidencia señala que los estudiantes vulnerables necesitan un mayor desembolso de recursos para poder alcanzar un mínimo de competencias y habilidades que les permitan poder desarrollarse. Cuando esos recursos son insuficientes, las posibilidades de progreso se reducen significativamente, limitando las oportunidades del estudiante para participar de manera integral en la sociedad.

Foto del Columnista Javiera Pavisic Véliz Javiera Pavisic Véliz
Dependencia de subsidios, baja de ingresos autónomos en sector más vulnerable y desigualdad intacta: el “lado B” de la Casen que el gobierno omitió
Política

Dependencia de subsidios, baja de ingresos autónomos en sector más vulnerable y desigualdad intacta: el “lado B” de la Casen que el gobierno omitió

Aunque se confirma una caída de la pobreza durante el gobierno de Gabriel Boric, expertos advierten que la mejora descansa sobre todo en transferencias del Estado y no en mayores ingresos laborales. A ello se suma que la desigualdad, una bandera de lucha del oficialismo, permanece prácticamente igual.

Daniel Lillo