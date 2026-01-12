Alejandro Tabilo vs Ugo Carabelli: a qué hora y dónde ver en vivo el ATP de Auckland 2026

La segunda raqueta nacional debuta ante el argentino tras recibir una wild card por parte de la organización del certamen, el cual ganó en 2024.

Alejandro Tabilo (81°) debuta este lunes en el cuadro principal del ATP 250 de Auckland, luego de recibir una wild card (WC) a raíz de que fue campeón del torneo hace solo dos años.

A solo horas de disputar la primera ronda de la qualy el pasado viernes, el zurdo nacional recibió esta invitación, la cual espera aprovecharla para comenzar a sumar puntos ATP y ganar confianza de cara al Australian Open, que inicia la próxima semana.

Lo anterior, teniendo en cuenta que viene de caer en la primera ronda del ATP de Hong Kong, donde sucumbió ante el estadounidense Michael Mmoh, después de haber superado la qualy.

Ahora, en el ATP de Auckland, Alejandro Tabilo se medirá contra el argentino Camilo Ugo Carabelli (47°), con quien registra un solo encuentro previo. Fue victoria para el trasandino en sets corridos en el marco del Challenger de Santiago de 2019, hace unos largos siete años.

A qué hora y dónde ver en vivo el partido de Alejandro Tabilo vs Camilo Ugo Carabelli en el ATP de Auckland

El duelo válido por la primera ronda del certamen se disputará este lunes 12 de enero a partir de las 19:30 horas (de Chile), en el primer turno de la Cancha Central.

Este choque no se transmitirá por TV, pero sí se podrá ver en vivo vía streaming a través de la plataforma de Disney+.

En caso de que Tabilo se imponga sobre el argentino, en la siguiente ronda chocaría con el italiano Luciano Dardieri (24°).