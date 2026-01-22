La imagen que dio vuelta al mundo: el presidente de Senegal celebrando la Copa África junto a sus dos esposas

La presencia de Marie Khone Faye y Absa Faye junto al presidente senegalés durante la entrega del trofeo desplazó el foco del festejo deportivo.

La Copa África de Naciones dejó una fotografía se volvió viral en cuestión de horas. Y nada tuvo que ver con la cancha. Se trata del registro del presidente de Senegal, Bassirou Diomaye Faye, posando con el trofeo en el Palacio de la República junto a sus dos esposas. La escena desplazó momentáneamente el foco desde lo deportivo hacia una discusión más amplia sobre tradición y representación política.

El contexto era festivo. Senegal había derrotado a Marruecos por 1-0 en una final polémica, marcada por un penal en los minutos finales que derivó en el abandono inicial del campo por parte de los jugadores senegaleses. Días después, los jugadores de la selección fueron recibidos como héroes nacionales por el mandatario, quien encabezó los homenajes oficiales.

Sin embargo, fue la imagen presidencial la que concentró la atención. Junto a Faye aparecieron Marie Khone Faye y Absa Faye, sus dos esposas, en una escena que, aunque legal y habitual en Senegal, resultó llamativa fuera del país. La poligamia es una práctica permitida y socialmente aceptada, pero pocas veces se exhibe en un acto de Estado de esta magnitud.

Quienes son las dos esposas del presidente de Senegal

Marie Khone Faye, casada con el presidente desde 2009, es madre de sus cuatro hijos y una figura conocida en el país por su trabajo en la defensa de los derechos de las mujeres, la educación y la salud. Absa Faye, en tanto, contrajo matrimonio con el mandatario en 2023 y nació en Niakhar, una comuna rural del departamento de Fatick.

Durante el acto, Faye anunció premios para los campeones. “He entregado a cada León presente 75 millones de francos CFA (134.000 dólares)”, afirmó desde el Palacio de la República. Además, informó que los jugadores recibirán parcelas de 1.500 metros cuadrados en la Petite-Côte, una zona del litoral al sur de Dakar.