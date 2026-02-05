Noche Alba Solidaria: cuándo, dónde y cómo obtener entradas para el evento benéfico de Colo Colo

La jornada solidaria busca ir en ayuda de los damnificados por los incendios forestales en la Región del Biobío.

Colo Colo confirmó este jueves que llevará a cabo una Noche Alba Solidaria, con el propósito de recaudar fondos para los afectados por los incendios forestales en la Región del Biobío.

De acuerdo con lo informado por el Cacique, el evento solidario se realizará el próximo miércoles 11 de febrero en el Estadio Monumental.

La jornada solidaria comenzará a las 19:00 horas y contempla un partido inicial entre el plantel femenino del Albo y un equipo de influencers. Posteriormente se enfrentarán los equipos titulares de Colo Colo y Unión Española.

Cómo obtener entradas para la Noche Alba Solidaria

Además de los dos partidos programados para la jornada, el evento benéfico contempla presentaciones de diversos artistas y otras actividades complementarias.

El último bloque estará a cargo de un show sorpresa con el propósito de entretener a los hinchas, sus familias y el público general que acuda hasta el Monumental.

Respecto de la venta de entradas para la Noche Alba Solidaria, estarán a disposición a partir de las 10:00 horas de este viernes 6 de febrero a través de PuntoTicket.

En las cuentas oficiales en redes sociales, el club recalcó que todos los hinchas deben estar inscritos en el Registro Facial de Colo Colo y en el Registro Nacional de Hinchas.