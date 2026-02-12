Con la disputa de dos clásicos: la programación de la fecha 3 de la Liga de Primera del fútbol chileno

Revisa cómo se jugará la tercera fecha del Campeonato Nacional y qué partido se transmitirá por TV abierta este fin de semana.

Este viernes comienza la tercera fecha de la Liga de Primera del fútbol chileno, donde destaca la programación de dos importantes clásicos del balompié nacional.

Los encargados de dar pie inicial a la jornada serán Everton y Huachipato, seguido de Palestino vs U de Chile este viernes 13 de febrero.

El sábado, la acción del Campeonato Nacional comenzará con el clásico de la IV Región, donde Deportes La Serena recibirá al vigente campeón, Coquimbo Unido, en el Estadio La Portada. Este encuentro se podrá ver en vivo en TV abierta a través de la señal de Canal 13.

Ese mismo día, la Universidad Católica viajará hacia El Salvador para enfrentar a Cobresal.

El domingo, Universidad de Concepción recibirá a Deportes Concepción en una nueva versión del Clásico Penquista en el Estadio Ester Roa Rebolledo.

La fecha 3 de la Liga de Primera la cerrará Colo Colo, que a las 20:30 horas del domingo recibirá a Unión La Calera en el Estadio Monumental.

Esta es la programación de la fecha 3 de la Liga de Primera del fútbol chileno