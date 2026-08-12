Alejandro Tabilo hace su estreno en el Masters 1000 de Cincinnati: a qué hora, dónde ver y quién es su rival

Alejandro Tabilo debuta este sábado en el Masters 1000 de Cincinnati, su última gran prueba antes del US Open.

Alejandro Tabilo (26°) debuta durante esta jornada en el Masters 1000 de Cincinnati, en lo que será su última gran preparación de cara al US Open 2026, el cuarto Grand Slam del año.

La primera raqueta nacional, que quedó libre en la primera ronda, enfrentará en la segunda fase al alemán Jan-Lennard Struff (43°), quien se instaló en esta instancia tras derrotar al argentino Román Andrés Burruchaga por 7-6 (4), 2-6 y 6-3.

Este será el primer enfrentamiento entre ambos en el circuito ATP, donde Tabilo saldrá a la cancha con el objetivo de dejar atrás su temprana eliminación en el Masters de Montreal y sumar puntos puntos en el ranking mundial.

En caso de que supere al alemán, en la tercera ronda podría medirse ante el español Rafael Jodar (15°), quien lo eliminó hace unas semanas en las semifinales del ATP 500 de Washington.

¿Cuándo y a qué hora juega Alejandro Tabilo vs Jan-Lennard Struff por el Masters de Cincinnati?

Alejandro Tabilo chocará contra Jan-Lennard Struff este sábado 15 de agosto, no antes de las 14:30 horas de Chile, en la cancha 8 del Masters 1000 de Cincinnati.

Este compromiso se podrá ver en vivo en TV a través de ESPN, mientras que por streaming estará disponible por medio de Disney +.