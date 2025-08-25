Sebatián Piñera Morel critica gestión de Mario Marcel y cuestiona la llegada de Grau a Hacienda

El hijo del fallecido ex presidente Sebastián Piñera, hoy a cargo de Inversiones Odisea cree que el nuevo ministro de Hacienda es alguien “ideologizado” y con “pocas aptitudes para el cargo”.

Sebastián Piñera Morel, hijo del fallecido ex presidente Sebastián Piñera, abordó la salida de Mario Marcel del Ministerio de Hacienda y no vio con buenos ojos la llegada de Nicolás Grau a dicha cartera.

En conversación con Diario Financiero, el director de Inversiones Odisea no solo se refirió a la gestión empresarial de su familia, sino que también a la contingencia.

Para Piñera Morel, el ex secretario de Estado “hizo una mala administración. Endeudó y gastó más, no en beneficio de las personas, que vieron aumentar el desempleo y un Chile que prácticamente no creció”.

Aunque destacó que “era de los pocos en el Gobierno con experiencia”, desde su visión, benefició “principalmente grupos de interés de la izquierda como ProCultura y los cientos de miles de nuevos empleados del Estado”.

Por lo mismo, cree que la salida del ahora ex ministro de Hacienda fue porque “estaba cansado de las presiones políticas del corazón del gobierno por más irresponsabilidad fiscal“.

Además de sus dardos contra Mario Marcel, Sebastián Piñera Morel abordó la llegada de Nicolás Grau al cargo detrás de la billetera fiscal.

“Caracteriza al Frente Amplio y al comunismo, alguien ideologizado, de los que marchó, pero con pocas aptitudes para el cargo. El presidente de curso que gasta y deja endeudado al que sigue, y creo esa va a ser la tónica del gasto fiscal en lo que les queda”, sostuvo.

Sumado a eso, cree que “van a mermar el presupuesto para el gobierno que sigue, y seguir llenando el Estado de operadores políticos de extrema izquierda. Ojalá no sea así”.