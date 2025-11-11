Empresarios y gremios de Los Ríos analizan desafíos regionales junto a la CPC

La presidenta de la CPC, Susana Jiménez, destacó que el crecimiento del país depende del impulso regional.

Más de 80 empresarios y dirigentes gremiales participaron en el Encuentro Empresarial Gremios por Chile Los Ríos, organizado por la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) y sus seis ramas en la sede de INACAP Valdivia. La actividad buscó identificar los principales desafíos económicos de la región y promover el trabajo colaborativo entre el sector privado y los gremios locales.

La presidenta de la CPC, Susana Jiménez, destacó que el crecimiento del país depende del impulso regional: “Cada territorio aporta desde su riqueza y diversidad. Por eso es clave unir gremios y empresas para impulsar inversión, empleo y calidad de vida”.

El encuentro con empresarios contó con la participación de SAVAL, CChC Valdivia, Cámara de Comercio e Industrias de Valdivia, APROVAL, CODEPROVAL y otros gremios locales, que coincidieron en los principales retos como la infraestructura habilitante, conectividad, gestión del agua, seguridad y certeza jurídica.

Entre las propuestas, se mencionó la necesidad de mayor inversión en infraestructura, fortalecer la formación técnico-profesional para retener talento joven, además de mejorar la articulación público-privada.

La jornada organizada por la CPC en Los Ríos finalizó con un reconocimiento a las empresas ASENAV y Sociedad Agrícola y Comercial Filuco por su aporte innovador al desarrollo regional.