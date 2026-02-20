Grau defiende legado fiscal del Gobierno de Boric: “La economía está mejor (…) que lo que nosotros recibimos”

El ministro reconoció que “en materia de déficit el Gobierno se puso metas muy exigentes, y eso nos empujó a que el gasto creciera la mitad respecto a los anteriores”.

El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, abordó el término acuñado por José Antonio Kast respecto a que el país vive una emergencia fiscal, luego de que el déficit se ubicara en un 3,6% superando todos los pronósticos y defendió el escenario de la economía.

En entrevista con Radio Duna, el secretario fiscal recordó que “nosotros recibimos un déficit fiscal que era más del doble de este y no le llamamos a eso emergencia fiscal“. De hecho, planteó que el gobierno de Sebastián Piñera fue el que vivió una “emergencia económica”.

“Lo que a nosotros nos tocó fue, digamos, las consecuencias de esa crisis, de esa emergencia. Y tuvimos que lidiar con una economía que estaba desequilibrada en todas sus dimensiones macro relevantes. Y ese proceso de normalización, en lo grueso, se pudo realizar”, indicó.

En esa misma línea, y pese al déficit registrado, Grau aseguró que “es un hecho objetivo que la economía está mejor (…) que lo que nosotros recibimos“.

“La política fiscal principal del Ministerio de Hacienda es la contención del gasto y ha ido bajando durante nuestro Gobierno“, apuntó, y defendió la gestión sosteniendo que “estamos teniendo ingresos fiscales que están por debajo de lo que esperábamos y eso es lo que tenemos que solucionar”.

El ministro reconoció que “en materia de déficit el Gobierno se puso metas muy exigentes, y eso nos empujó a que el gasto durante el Gobierno creciera la mitad respecto a los anteriores“.