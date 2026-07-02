Marcel atribuye deterioro de la economía al alza de los combustibles: “No sé si se calibró el impacto”

“Lo que ha estado operando fundamentalmente es un impacto del deterioro de las expectativas económicas que se produjo a partir del shock de los precios de los combustibles”, aseveró el exministro de Hacienda.

En medio de las aprehensiones por una eventual recesión técnica en caso de que Chile repita los retrocesos registrados en la economía en los últimos meses, el exministro de Hacienda Mario Marcel vinculó esta situación con el alza de los combustibles.

En una entrevista concedida a radio 13C, el también expresidente del Banco Central aseveró que “en abril, mayo, quizás junio, me parece que lo que ha estado operando fundamentalmente es un impacto del deterioro de las expectativas económicas que se produjo a partir del shock de los precios de los combustibles”.

“Si uno ve cualquier encuesta, en los últimos meses se da cuenta de que en marzo, principios de abril, se produjo ahí una caída que retrotrajo las expectativas a por lo menos dos años para atrás. Eso repercute en las decisiones de consumo de las personas. Y el consumo, por supuesto, de cierta forma es el mayor componente de la demanda interna”, explicó.

En alusión a los ajustes que hizo el Ejecutivo al Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles ante el alza internacional del petróleo producto de la guerra, Marcel apuntó: “Creo que cuando se tomó la decisión de activar o no el MEPCO, no sé si se llegó a calibrar el impacto que esto tendría sobre las expectativas de la gente y el comportamiento de los consumidores”.