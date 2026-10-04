Quiroz cede y se abre a reevaluar continuidad de Yo Elijo Mi PC: “La revisión debe hacerse con la máxima acuosidad”

Dos días después de confirmar que el beneficio había sido excluido del Presupuesto, el titular de Hacienda reconoció, además, ser un “promotor de que nuestros niños accedan a la tecnología”.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, abrió la puerta a reevaluar la continuidad del programa Yo Elijo Mi PC luego de la ola de críticas, tanto del oficialismo como de la oposición, por la decisión de excluirlo del Presupuesto 2027.

Tras confirmarse que el beneficio había sido víctima de los recortes en la partida de Educación para el próximo año, el Gobierno defendió la decisión.

El pasado viernes el subsecretario Máximo Pavez indicó que “el programa de becas TIC es un programa que ha estado en evaluación hace mucho tiempo y es un programa que ha estado mal evaluado“.

A eso sumó que “es un programa que se ha verificado no presenta un efecto relevante en el aprendizaje y que ha tenido problemas de implementación“.

Quiroz también abordó el viernes las reacciones que generó la determinación y consultado por los problemas que habían encontrado en Yo Elijo Mi PC, indicó que “no recuerdo este en particular, pero de seguro tenía hallazgos“.

Dos días después, el ministro de Hacienda cedió a las críticas y se abrió a la posibilidad de reevaluar su continuación. “Soy consciente y promotor de que nuestros niños accedan a la tecnología. Pero, por lo mismo, la revisión de cada programa y partida que tenga que ver con ello debe siempre hacerse con la máxima acuciosidad, buscando eficacia, alcance y eficiencia“, dijo a El Mercurio.

“También siempre debemos velar por entornos digitales seguros, que es parte del sello de nuestro gobierno”, sentenció.