Caso Audios: los argumentos de la Corte Suprema para remover a la jueza Verónica Sabaj

La jueza con 24 años de carrera judicial fue removida a raíz de unos chats con Hermosilla, en los cuales abordan intercambios de favores entre las partes, en el marco de nombramientos y entrega de información reservada.

Este miércoles 10 de septiembre la Corte Suprema decidió remover a la ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, Verónica Sabaj, que se encontraba suspendida de sus funciones luego de que fuera vinculada con el abogado Luis Hermosilla, el principal imputado del Caso Audios.

La controversia surgió cuando salieron a la luz diversos chats de WhatsApp entre ambos, en los cuales se evidenciaban favores entre las partes, antes y después de que Sabaj asumiera el cargo, lo cual desencadenó que el máximo tribunal abriera una investigación administrativa contra la magistrada.

Bajo este contexto, la vocera de la Corte Suprema, María Soledad Melo, detalló los motivos para remover a la jueza, señalando: “Con el cúmulo de los antecedentes reunidos, es posible determinar y concluir que la ministra señora Verónica Cecilia Sabaj Escudero incurrió en un comportamiento que afecta los principios de independencia, imparcialidad, probidad, integridad y transparencia que rigen a los miembros de la magistratura”.

En esa línea, expuso que “de conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 de la Constitución Política de la República, se declara que la señora Verónica Sabaj Escudero no ha tenido un buen comportamiento en el ejercicio de sus funciones y, en consecuencia, se acuerda la remoción de su cargo como ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago”.

Los detalles de las acusaciones contra la jueza Verónica Sabaj

Entre los cargos que se que se formularon en su contra, se encuentran: “La transgresión del deber de propiedad que rige a todo integrante del poder judicial al haber vulnerado la ministra la obligación de privacidad de los acuerdos adoptados; haber traspasado información referida a la supuesta tendencia política de ministros y abogados integrantes previo a la resolución de un asunto; sugerido a un abogado de la plaza la estrategia procesal a emplear; y otras conductas reprochadas que quedaron consignadas en la aludida resolución”.

En detalle, se le imputa un presunto trabajo en conjunto con Luis Hermosilla para gestionar nombramientos en diversos cargos del sistema judicial, una eventual coordinación con dicho abogado para la revisión de recursos legales que el penalista presentaría ante la Corte de Apelaciones, y la entrega de información sobre “tendencias políticas” de otros jueces integrantes a Hermosilla con el fin de establecer estratégicamente en qué salas y fechas convenía presentar dichos recursos.