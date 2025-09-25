La trayectoria de la chilena Valeria Alberola que la llevó a ser CEO del family office del clan Bezos

La profesional nacional administrará el family office del padre del fundador de Amazon, que tiene un patrimonio estimado de USD 40 mil millones.

Mike Bezos, padre del reconocido empresario Jeff Bezos – fundador de Amazon- contrató a la chilena Valeria Alberola como CEO de su family office, Aurora Borealis, cuyo patrimonio está estimado en USD 40.000 millones.

El family office de Mike Bezos está en expansión y para ello puso a cargo a la ejecutiva nacional, con una destacada carrera en Europa, América Latina y Estados Unidos, para liderar el proceso desde Miami, consignó The Wall Street Journal.

Valeria Alberola tiene más de 25 años de experiencia en mercado de inversiones, consultoría estratégica, liderazgo corporativo y la banca.

En su carrera destaca su labor de CEO de Zomalab, la family office de Lucy Ana Avilés, quien alcanzó notoriedad en 2017 por traer el SuperTanker a Chile para combatir los incendios forestales, y su esposo Ben Walton – heredero del imperio Walmart- para supervisar la implementación de una plataforma de inversión multimillonaria e iniciativas filantrópicas.

La carrera de Valeria Alberola

Con anterioridad, la chilena – que habla inglés, español, francés y portugués- fue CIO interina y su labor fue estar a cargo de un equipo de inversión global en diversos activos en áreas como agua, energía y fuerza laboral.

Pero Valeria Alberola además fue directora de finanzas (CFO) de Bridge Education Group, socia de la firma de banca de inversión Q Advisors, directora de desarrollo de negocios en VeloCom, consultora de estrategia en McKinsey & Company, y analista de equity para Citigroup en Brasil.

Alberola es graduada de la Facultad de Economía y Negocios por la Pontificia Universidad Católica de Chile y tiene un MBA con honores de la Kellogg School of Management, donde fue becaria Fulbright.