El espaldarazo del presidente Boric al ministro Montes por plan habitacional: “Es destacable”

El mandatario encabezó un nuevo consejo de gabinete, donde aludió a las elecciones y a la tramitación de algunos proyectos.

El presidente Gabriel Boric encabezó un nuevo consejo de gabinete este viernes, donde respaldó la labor que está llevando a cabo el ministro de Vivienda, Carlos Montes, en el plan de emergencia.

En este marco, comenzó haciendo referencia a algunos proyectos clave que se encuentran en tramitación, como lo es la Ley de Presupuesto 2026. “Es un proyecto que hemos presentado al Congreso con la mirada puesta en la continuidad del esfuerzo por darle a nuestros ciudadanos una mejor calidad de vida, seguridad económica, social y seguridad pública”, expuso.

Siguiendo en esa línea, el mandatario expresó que “este presupuesto, se da en un contexto especial que habla de la continuidad de las políticas de Estado en Chile, porque la ejecución, tal como nos tocó a nosotros el 2022, va a ser durante el próximo gobierno que los chilenos y chilenas elegirán durante las próximas semanas”.

Por otro lado, abordó el trabajo que ha desarrollado el ministro de Vivienda, señalando que “he estado siguiendo de cerca con el ministro Montes el avance del plan de emergencia habitacional, que realmente es destacable, porque ya vamos en una cifra cercana a la meta, y en donde pese a todas las adversidades, y en particular las dificultades que ha tenido el sector de la construcción para reactivarse, el ministro Montes con todo su equipo ha logrado sacar adelante un plan que le cambia la vida a la gente”.

La labor del Gobierno en contexto de elecciones

Con respecto a la primera vuelta presidencial y las elecciones parlamentarias, el jefe de Estado destacó que “mostraron una vez más la solvencia institucional chilena, la cual es otro motivo por el cual estar orgullosos y que también, seguro, será motivo de debate y análisis en este consejo de gabinete”.

“Tenemos que destacar que en Chile tenemos procesos electorales que son rápidos, que son confiables, que son eficientes, y que la democracia chilena es digna de orgullo y debemos cuidarla día a día”, añadió.

Tras ello, realizó un llamado a los ministros a seguir trabajando hasta el último día de Gobierno: “El mensaje que les transmito, y a través de ustedes también a todos los chilenos y chilenas, es que hasta el 11 de marzo, a las 12 del día, este gobierno va a seguir trabajando firme para cumplir sus compromisos y para mejorar la calidad de vida de los chilenos y chilenas”.

“Ministros y ministras, sigamos trabajando con sentido de urgencia, con la mirada puesta en nuestra patria y en nuestros compatriotas”, cerró el presidente Gabriel Boric.