¿A dónde va el dólar tras las elecciones y cómo se explican sus movimientos a razón de la política?

Se espera que la moneda reaccione frente a definiciones clave, como quién será el equipo económico del presidente electo.

El dólar es una moneda que refleja las tensiones políticas de la economía local. En palabras simples, cuando la moneda local, el peso, se ve riesgoso, las instituciones y personas se “refugian” en el dólar lo que hace subir su valor.

Pero, tras las elecciones, el peso ha ganado valor frente al dólar, luego del triunfo de José Antonio Kast.

Así es como la jornada abrió con promedios de $905, mostrando que al mercado le tranquiliza que sea el republicano el que llegue a La Moneda en marzo próximo.

“Con José Antonio Kast electo presidente, con aproximadamente 58% de los votos frente a 42% de su contendor según reportes de Servel, el mercado transita desde la fase de reacción a titulares hacia una etapa de evaluación de ejecución y gobernabilidad”, señala un análisis de XTB Latam.

¿De qué dependerá el valor del dólar?

Para las próximas semanas y meses todo dependerá del camino que tome el equipo económico y la agenda en la materia de Kast.

XTB Latam analizó cómo se comportó el dólar desde el primer gobierno de Michelle Bachelet.

XTB Latam.

“En el escenario actual, una parte relevante del optimismo asociado a un giro pro-mercado ya estaba incorporada en los precios antes del balotaje, lo que reduce la magnitud de la sorpresa”, añadió la consultora.

¿Qué determinará los ajustes en el valor del dólar?

Según los expertos, esto dependerá de tres factores:

La definición del equipo económico, donde los nombres percibidos como técnicos y creíbles suelen reducir rápidamente la prima de riesgo. La hoja de ruta fiscal, que el mercado evaluará no solo por sus promesas, sino también por su magnitud, plazos y viabilidad política. La gobernabilidad, entendida como la capacidad del Ejecutivo para construir acuerdos y evitar conflictos institucionales que eleven el riesgo país.

Análisis de XTB sobre los valores de referencia:

¿Quiénes se favorece con una mayor apreciación del peso?

“Si predomina un escenario de apreciación del peso, se verían favorecidos los activos asociados a la compresión de las primas de riesgo y a menores costos de importación, como la renta fija en pesos, el sector bancario y los sectores orientados al consumo. En contraste, los exportadores no mineros podrían enfrentar presión sobre sus márgenes debido al efecto cambiario. En un escenario adverso, esta dinámica se invierte, beneficiando a actores con ingresos en dólares o con coberturas naturales”, explica XTB.