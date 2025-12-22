Cámara Nacional de Comercio pide incluir al comercio ambulante en Registro de Infractores

Para la institución, “estas medidas avanzan en la dirección correcta, en cuanto contribuyen a restablecer el orden, proteger el espacio público y enviar una señal clara de que las incivilidades no son tolerables”.

La Cámara Nacional de Comercio (CNC) entregó su apoyo a las medidas anunciadas por José Antonio Kast para combatir las incivilidades, como el Registro de Infractores, pidiendo incluir en este registro al comercio ambulante.

En una declaración pública, CNC recalcó su “respaldo a la iniciativa del presidente electo José Antonio Kast, orientada a enfrentar de manera decidida las incivilidades en los espacios públicos, así como a las propuestas recientemente planteadas por autoridades nacionales y municipales destinadas a identificar, sancionar y desincentivar conductas que deterioran la convivencia urbana, dañan el patrimonio público y afectan gravemente la actividad económica formal”.

“Sin seguridad, orden y respeto a la ley, no es posible el desarrollo del comercio ni una recuperación económica sostenible, particularmente en barrios comerciales, polos turísticos y centros urbanos que hoy enfrentan un deterioro evidente”, agregó.

Comercio ambulante en Registro de Infractores

Es por ello que la Cámara Nacional de Comercio solicitó que es “indispensable que, dentro del marco de estas iniciativas, se incorpore explícitamente al comercio ambulante ilegal como una conducta que debe ser sancionada. Este fenómeno no es neutro ni aislado: genera competencia desleal, favorece la evasión tributaria, precariza el empleo, ocupa indebidamente el espacio público y, en muchos casos, se encuentra vinculado a redes de comercio ilícito y crimen organizado”.

Es por esto que instaron a avanzar en el Registro de Infractores, “por la necesidad de contar con un registro de multas impagas asociadas al comercio ambulante ilegal, como herramienta clave para fortalecer la fiscalización, mejorar la coordinación institucional y aumentar la efectividad de las sanciones”.

“Consideramos fundamental que los vendedores ambulantes ilegales que infrinjan la ley sean formalmente considerados como infractores y, en consecuencia, incorporados en el registro que se promueve a través de esta iniciativa”, precisó el organismo.

En esta línea, llamó a incluir en este registro a los consumidores de comercio ambulante. “Creemos que esta propuesta puede transformarse en una solución real a un fenómeno que impacta directamente en nuestra economía, generando pérdidas en ventas, desplazamiento del comercio formal y debilitamiento del ecosistema empresarial”, sostuvo.