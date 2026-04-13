Contraloría da luz verde a cobro del CAE por Tesorería y analiza incluirlo en futuras auditorías

AGENCIA UNO

La Contraloría General de la República dio luz verde a que la Tesorería cobre por vía administrativa las deudas del Crédito con Aval del Estado (CAE), luego que el ex diputado Miguel Mellado pidiera el pronunciamiento del organismo dirigido por Dorothy Pérez.

En su dictamen, fechado el pasado 7 de abril, Contraloría determinó que “la Tesorería es el órgano obligado a ejercer las acciones de cobranza de los créditos con aval del Estado (CAE) a que se refiere la Ley N° 20.027″.

“Los créditos respecto de los cuales ha operado la garantía estatal y de aquellos que han sido adquiridos o comprados por el Fisco, la Tesorería es la entidad encargada de su cobro, sin perjuicio de que para ese fin pueda celebrar mandatos o convenios de administración con las entidades financieras respectivas”, precisó el órgano en una declaración reproducida por La Tercera.

Es por ello que Tesorería es “el órgano obligado por el ordenamiento jurídico para ejercer las correspondientes acciones de cobranza, a través de los procedimientos administrativos y judiciales establecidos por el Código Tributario”.

Junto con ello, Dorothy Pérez puntualizó que analizará si las labores de cobranza del CAE serán auditadas por Contraloría, precisando que “en cuanto a la solicitud de fiscalizar la obligación de cobranza del Estado respecto de los créditos en estudio, cumplo con informar que la presentación efectuada será considerada como un insumo en el proceso de planificación de las auditorías que regularmente efectúa esta entidad de control”.