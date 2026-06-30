Mesa de Reactivación Laboral se suma a propuesta de eliminar indemnización por años de servicio y flexibilizar las 40 Horas

La instancia convocada por Tomás Rau además se mostró a favor de explicitar las “necesidades de la empresa” para concretar una desvinculación, junto con apoyar la multifuncionalidad laboral.

MINISTERIO DEL TRABAJO

Tomás Rau, ministro del Trabajo y Previsión Social, recibió el informe de la Mesa de Reactivación Laboral convocada por la cartera para apuntar a la recuperación del empleo, mientras la cesantía se empina hasta el 9,4% en el trimestre marzo-mayo.

El secretario de Estado declaró que “quisiera agradecer el tremendo esfuerzo que han realizado durante este mes y medio de trabajo, ha sido sin duda que una labor muy importante, en circunstancias en que el mercado laboral no muestra buenas cifras desde hace ya 41 meses”.

El informe contiene 22 propuestas que se agrupan en cinco ejes: incremento del empleo femenino considerando el ciclo de cuidados; subsidios al empleo, jóvenes y formalidad; capacitación laboral y el sistema de desarrollo continuo de habilidades productivas; regulación laboral con impacto en empleo, y materia de información sobre el mercado laboral.

Entre estas destaca la propuesta para extender el periodo de referencia para el cálculo del promedio de la jornada ordinaria desde las actuales 4 semanas “hasta un periodo como el promedio de la OECD (15 semanas) o hasta 52 semanas (Alemania, Países Bajos), con un techo absoluto de horas semanales tal como el establecido actualmente en el artículo 31 (52 horas semanales sumando horas ordinarias y extraordinarias)”.

A esto se suma la instauración de un mecanismo para reducir las jornadas laborales de forma temporal ante shocks económicos, por lo que “las empresas podrán pactar con los trabajadores una reducción de la jornada laboral efectiva en el cual el empleador pagará el proporcional de las horas trabajadas. Las horas reducidas se compensarán parcial o totalmente mediante recursos del Seguro de Cesantía”.

La Mesa de Reactivación Laboral se mostró a favor de la eliminación de la indemnización por años de servicio, a cambio de un mecanismo a todo evento, “comenzando con los trabajadores actuales conservan su actual derecho y podrían acceder al nuevo régimen por acuerdo de las partes”.

Se propone, específicamente, modificar el Código del Trabajo para fortalecer la multifuncionalidad en los contratos de trabajo y la explicitar las “necesidades de la empresa”, las que corresponden a “cambios en organización tanto interna como externa, y que incluyen aspectos como los cierres de establecimientos, bajas sostenidas en las ventas o en la producción, entre otras, que hagan necesaria la desvinculación del trabajado”.

Asimismo, se propone reponer en el mismo inciso 1º del artículo 161 del Código del Trabajo la “falta de adecuación del trabajador o trabajadora” como parte de dicha causal de despido.