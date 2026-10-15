Un alivio para tu bolsillo: cuánto bajará la cuenta de la luz, según tu región

El beneficio se materializará en enero de 2027 en 13 de las 16 regiones del país.

Desde el Gobierno, la ministra de Energía, Ximena Rincón, anunció que a partir de enero de 2027 se registrará un descenso en las tarifas de las cuentas de la luz en 13 de las 16 regiones.

En promedio, según dio a conocer la secretaria de Estado tras el Comité Económico liderado por el presidente José Antonio Kast, el recorte será de 4,3% a nivel nacional, pero en algunas zonas será mayor al 10%.

“Este es el promedio nacional y que obviamente es una muy buena noticia. Estamos hablando de que de las 16 regiones, 13 van a ver una baja significativa en las cuentas de la luz”, señaló la ministra Rincón.

En el detalle, este es el porcentaje de cuánto bajará la cuenta de la luz por región:

Arica y Parinacota : 9,9%.

: 9,9%. Tarapacá : 7,4%.

: 7,4%. Antofagasta : 11%.

: 11%. Atacama : 10,2%.

: 10,2%. Coquimbo : 8,4%.

: 8,4%. Valparaíso: 8,5%.

¿Por qué bajará la cuenta de la luz?

Respecto a por qué bajará la cuenta de la luz, Rincón explicó que “el tipo de cambio fijado para el semestre pasado fue mayor al precio del dólar efectivo, por lo que se generó un saldo a favor, lo que explica en gran parte los datos del ITP del PNP”.

El segundo factor que incide en esto es el fin de los contratos de generación de los años 2008 y 2010, “los cuales serán reemplazados por acuerdos relacionados a licitaciones de 2022, 2023 y 2025, acuerdos que involucran mejores precios”, indicó la ministra.