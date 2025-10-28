Alvaro García responde a generadoras por falta de acuerdo: “Lo importante es que devuelvan la plata”

El secretario de Estado dejó en claro que “lo único que importa” es que los dineros sean devueltos, “porque esa es la plata de los usuarios”.

Alvaro García, biministro de Economía y Energía, salió al paso de la declaración de Generadoras de Chile, las que descartaron haber alcanzado un acuerdo con el Gobierno para devolver los excesos en las cuentas de luz, como lo había anunciado en la previa el propio secretario de Estado.

Si bien desde el gremio dejaron en claro que están a disposición de las autoridades para que se concrete el retorno de los dineros a la población, enfatizaron que hasta ahora no han concretado una negociación con el Ejecutivo con este fin, luego de conocerse que esta devolución sería de $2 mil mensuales y se extendería entre enero y junio de 2026.

Ante esta declaración, Alvaro García recalcó que las generadoras les “hicieron ver el día de ayer (lunes) que iban a devolver los 113 millones que les habíamos solicitado. Después dijeron que eso no era un acuerdo. La palabra es irrelevante, nosotros les pedimos que hicieran algo y ellos dijeron que sí lo van a hacer”.

El secretario de Estado dejó en claro que “lo único que importa” es que los dineros sean devueltos, “porque esa es la plata de los usuarios. Lo que les va a llegar el primero de enero dependía de esa afirmación”.

Consultado sobre la postura de las generadoras respecto a la falta de un acuerdo, García recalcó que “no sé de dónde lo sacan, pero es irrelevante la palabra que usan, lo importante es que devuelvan la plata”.