H&M tiene hambre de América Latina: remodelaciones en Chile, apertura en Río y aterrizaje en Venezuela

La minorista H&M avizora importantes desarrollos para América Latina, consolidando la expansión que ha impulsado durante 2025. La gigante de origen sueco maneja más de 4 mil tiendas y la región es un cónclave relevante dentro de su estrategia global.

Esta semana, en Chile, Anna Barigazzi la principal ejecutiva del grupo en el país, encabezó la reinauguración de la tienda en Casacostanera. Un modelo donde la firma destaca su apuesta más estética : 2.172 metros cuadrados totalmente remodelados, con diseño cuidado y luciendo lo mejor de sus colecciones.

Sobre Chile, Barigazzi, Sales Manager para Chile, Perú y Uruguay, afirma que conocen bien al cliente —abrieron por primera vez en 2011— y que ven un mercado con amplio potencial. “Remodelamos esta tienda para ofrecer una experiencia lo más moderna posible, con un nuevo diseño y elevando el estándar del producto”, relató a EL DÍNAMO.

La ejecutiva añadió que el objetivo para el año 2026 es -entre otros- fortalecer el programa de lealtad lanzado en Chile el año pasado. Este permite acceder a promociones y lanzamientos exclusivos, sistemas de cashback en asociación con algunos bancos, acumulación de puntos, entre otros beneficios.

El hambre por América Latina

En su último reporte de resultados, H&M detalló sus planes de expansión para la región. Cabe recordar que el holding no solo maneja la multitienda, sino que cuenta con un nutrido portafolio de marcas.

La sueca es dueña de COS, Monki, Weekday, & Other Stories, Arket, Afound y Sellpy (estas dos últimas solo en formato online), y su presencia sigue expandiéndose por el Cono Sur.

A fines de agosto abrió su primera tienda en Brasil, en São Paulo, “a lo que pronto se sumarán otras dos tiendas que abrirán en el cuarto trimestre de 2025. Ya hay contratadas cuatro tiendas adicionales en Brasil para 2026, incluida la primera en Río de Janeiro”, detalló la firma en su reporte más reciente.

Añadieron que inauguraron su primer local en El Salvador a través de franquicia en septiembre y en 2026 anunciaron su arribo a Paraguay.

Además, hoy se marcó un hito con la preapertura de su primera tienda en Venezuela (mañanas e abre a público y hoy se inauguró). La empresa clavo su bandera en Caracas en el centro comercial Sambil.