En qué consiste la propuesta del Colegio Médico para enfrentar la crisis de las licencias médicas

El Colegio Médico precisó que su proyecto en torno a las licencias médicas se basa en siete ejes y surgió de la opinión de más de 6.000 profesionales de todo el país.

El Colegio Médico (Colmed) presentó una propuesta destinada a reformar el sistema de licencias médicas y el Subsidio por Incapacidad Laboral (SIL), con el propósito de perfeccionar esa herramienta, garantizar el derecho a la salud de todos los trabajadores y proteger el ejercicio ético de la profesión.

Así lo confirmó la presidenta del gremio, Anamaría Arriagada, quien abordó el tema luego del informe de la Contraloría General de la República (CGR) que detectó que más de 25.000 funcionarios públicos viajaron fuera del país teniendo permiso por salud, entre los años 2023 y 2024.

De acuerdo con lo planteado por la dirigenta, la reciente Ley N° 21.746, que refuerza la fiscalización de las licencias médicas, “no basta por sí sola para resolver el problema de fondo“.

“Más allá de sancionar el mal uso, es urgente avanzar hacia una reformulación integral del Subsidio por Incapacidad Laboral y del sistema de licencias con una mirada ética, técnica y social“, manifestó.

Arriagada dijo que para elaborar la propuesta del Colmed se consideró la opinión de más de 6.000 médicos de todo el país, así como encuentros con especialistas y sociedades científicas, análisis de datos estadísticos y revisión de iniciativas legislativas previas.

Los siete ejes de la propuesta del Colegio Médico para modificar las licencias médicas

“Tanto desde el nivel central como desde los distintos consejos regionales, se presentará esta propuesta a las y los parlamentarios para que pueda ser considerada en las indicaciones que se incorporen en la nueva normativa“, dijo la presidenta del gremio, quien precisó que la sugerencia consta de siete ejes fundamentales.

Según detalló, se trata de:

Fortalecimiento de las competencias profesionales para la emisión de licencias e información a los pacientes. Transparencia clínica y acceso a información para apoyar la decisión médica. Control del fraude y fortalecimiento institucional con mayores atribuciones y herramientas de investigación. Mejora del proceso de tramitación y pago del SIL, con plazos claros y gestión más eficiente. Optimización de la gestión de casos prolongados o complejos, con mecanismos especializados. Revisión de incentivos y brechas de seguridad social para evitar distorsiones en el uso del reposo laboral. Ética profesional y corresponsabilidad, reforzando el compromiso de médicos y pacientes.

La presidenta del Colegio Médico también profundizó en algunas medidas específicas tendientes a implementar de la mejor manera posible las propuestas del gremio.

Entre otras, se cuentan: