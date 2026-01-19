Vidrios, puerto y forestales: las principales actividades económicas de la golpeada ciudad de Lirquén

Lirquén fue históricamente un enclave industrial. Un puerto carbonífero que, ya en la década de 1950, debió reinventarse. Hasta 2023 operó en la zona la histórica fábrica Fanaloza, que cerró sus puertas tras 150 años de actividad.

En julio pasado, las alertas sobre el desempleo en Concepción encendieron las alarmas. Autoridades regionales advirtieron una crisis de empleo en el Biobío, con tasas cercanas al 10%. Según el último reporte del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la región registra hoy una desocupación de 8,5% y cerca de 39 mil personas sin trabajo, una cifra que adquiere especial gravedad en medio de la catástrofe que afecta a zonas como Penco y Lirquén tras los incendios.

Vidrios Lirquén

Esta mañana, una de las principales empresas de la zona, Vidrios Lirquén, publicó en redes sociales una impactante imagen que da cuenta del daño provocado por los incendios forestales, evidenciando la afectación directa a decenas de familias ligadas a una de las pocas fábricas que aún operan en el sector.

Vidrios Lirquén está vinculada a los empresarios chilenos Juan Obach y Félix Bacigalupo, además de mantener relación con el grupo internacional Saint-Gobain. A través de una declaración pública, la compañía detalló el impacto del siniestro:

“Durante la noche y madrugada del 18 de enero, un incendio forestal de gran magnitud afectó diversas zonas de la región del Biobío, arrasando extensas áreas de bosque y dañando viviendas en múltiples comunas. Entre las localidades más duramente afectadas se encuentra Penco-Lirquén, donde se ubica nuestra planta de producción”, informaron.

Añadieron que si bien hasta el momento no hay fatalidades que lamentar, recibieron confirmación de que 26 trabajadores han perdido sus viviendas producto del incendio. “La emergencia continúa activa y seguimos recibiendo información. Como compañía, estamos trabajando para brindar apoyo urgente y el acompañamiento que nuestros trabajadores afectados necesitan en esta etapa crítica. Por ahora, nuestra prioridad es proteger a nuestros funcionarios”.

La empresa, considerada la principal productora de vidrios para la industria automotriz y la construcción en el país, informó que actualmente opera en modo de emergencia. No es la primera vez que sus actividades se ven interrumpidas: en 2010, el terremoto dañó gravemente sus hornos en Concepción, obligándola a suspender operaciones durante varios meses.

Otra operación clave en la zona de Penco-Lirquén es el puerto. En manos del consorcio DP World, se trata del principal terminal marítimo privado de servicio público del país. Con una capacidad cercana a los 7 millones de toneladas y seis sitios de atraque, el puerto tiene presencia en Lirquén desde 1952, cuando funcionaba como muelle para la entonces activa industria carbonífera. Hoy cumple un rol estratégico en la exportación de productos forestales.

“Nos encontramos monitoreando de manera permanente la evolución de los acontecimientos, con especial atención al estado de nuestros trabajadores y sus familias, así como a las condiciones del terminal, priorizando siempre la seguridad y el bienestar de todas las personas. Por motivos de seguridad, el terminal se encuentra actualmente cerrado”, señaló DP World.

Sector golpeado por industrias extintas

Lirquén fue históricamente un enclave industrial. Un puerto carbonífero que, ya en la década de 1950, debió reinventarse. Hasta 2023 operó en la zona la histórica fábrica Fanaloza, que cerró sus puertas tras 150 años de actividad. Antes conocida como Lozapenco, la empresa llegó a producir sanitarios y artículos para baños, e incluso contó con su propio club deportivo.

A ello se suman otras industrias hoy desaparecidas, como la lechería Cosmito —perteneciente a la azucarera CRAV hasta 1973—, la planta azucarera que operó en el sector y la fábrica de insumos agrícolas Cosaf, que cesó sus operaciones en 1990.