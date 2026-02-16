Tragedia en El Teniente: Sernageomin acusa “inconsistencias graves” en informes técnicos y recurre a la Fiscalía y Contraloría

Fue la propia Codelco que alertó “inconsistencias y ocultamientos” tras una auditoría interna, anunciando la salida de una serie de ejecutivos.

El Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) se refirió al anuncio realizado por el directorio de Codelco, que alertó “inconsistencias y ocultamientos” en los antecedentes técnicos aportados tras el estallido de roca ocurrido en la División El Teniente el 24 de julio de 2023.

En una declaración pública, el estamento recalcó que, tras conocer esta información, pidió a Codelco “la entrega inmediata y obligatoria de toda la documentación técnica y administrativa analizada por su directorio. En cumplimiento a esta exigencia categórica, Codelco remitió la totalidad de los antecedentes requeridos en el plazo demandado. Estos documentos confirman inconsistencias graves entre la realidad operativa de la mina y lo informado oficialmente a la autoridad“.

En esta línea, el principal ejecutivo de Sernageomin se reunió con sus pares de la cuprífera, a quienes exigió “la máxima transparencia y celeridad en la entrega de toda la documentación técnica y administrativa, notificándose a la empresa que no se aceptarán solo informes procesados, exigiendo acceso irrestricto y en tiempo real a los datos brutos de monitoreo sísmico y geomecánico, enfatizando que no se admitirá margen alguno de desviación en el flujo de datos, bajo apercibimiento de las máximas sanciones legales”.

Tras el análisis preliminar de los antecedentes recibidos, Sernageomin presentó una denuncia ante el Ministerio Público para que se investigue “la eventual comisión de delitos asociados, ante el ocultamiento o alteración de información técnica trascendental para la seguridad minera de la faena”.

Junto con ello, hizo lo propio ante la Contraloría “para que sea este organismo quien determine las responsabilidades administrativas y evalúe el estricto cumplimiento de los principios de probidad y transparencia que rigen a los organismos del Estado”.