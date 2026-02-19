Fiscalía confirma muerte del chofer de camión que explotó en Renca: cuál es la hipótesis que se maneja

El peritaje estará centrado en determinar si la víctima cometió un cuasidelito de homicidio y lesiones graves.

La Fiscalía Centro Norte confirmó la muerte del chofer del camión que explotó durante la mañana de este jueves en la comuna de Renca, convirtiéndose en una de las cuatro víctimas fatales registradas hasta el momento.

Macarena Cañas, fiscal a cargo de la investigación, indicó que se trata del chofer de un vehículo de la empresa Gasco, que transportaba gas licuado y que volcó en la intersección de la Ruta 5 con General Velásquez.

La indagatoria está centrada en determinar si se cometió un cuasidelito de homicidio y lesiones graves, ya que el conductor podría haber circulado a exceso de velocidad.

“La línea de investigación apunta a establecer si hubo infracciones de tránsito por parte de alguno de los conductores involucrados. Según las cámaras de vigilancia obtenidas, la responsabilidad recaería en el chofer del camión de Gasco, quien habría perdido el control del vehículo, posiblemente a alta velocidad, provocando un choque en cadena con otro vehículo de gran tamaño”, explicó Cañas.

Dese la Fiscalía también destacaron la dificultad que enfrenta el equipo para identificar a las víctimas fatales debido a las condiciones del incendio que provocó la explosión, luego de que el chofer del camión perdiera el control.

“Nos preocupa especialmente la identificación de los fallecidos. Las características del incendio dificultan este proceso, por lo que buscamos contactar directamente a sus familias antes de que se enteren por medios de comunicación”, señaló.