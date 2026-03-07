Fernando Barros, futuro ministro de Defensa, será citado al Congreso por participación en encuentro de seguridad en EE.UU.

El designado secretario de Estado participó en una conferencia anticartel convocada por el gobierno de Trump en Florida antes de asumir su cargo, en una instancia donde los representantes presentes suscribieron un acuerdo regional. La DC anunció que lo citará al Parlamento una vez que jure el 11 de marzo.

El futuro ministro de Defensa, Fernando Barros, tendrá que dar explicaciones en el Congreso. La bancada de diputados de la Democracia Cristiana (DC) anunció que lo citará al Parlamento tras su participación en la “Conferencia Inaugural contra los Carteles en las Américas”, realizada entre el 4 y 5 de marzo en el Cuartel General del Comando Sur de Estados Unidos, en la ciudad de Doral, Florida, antes de que asumiera cualquier atribución oficial.

La instancia, convocada por el gobierno de Donald Trump y encabezada por el secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, reunió a representantes de seguridad y defensa de 17 países de América Latina. Durante el encuentro, los participantes suscribieron un acuerdo en contra de los denominados “narcoterroristas”, aunque Barros no firmó el documento al no tener representación oficial del Estado de Chile.

DC arremete contra Barros

El jefe de la bancada de diputados DC, Héctor Barría, fue enfático en cuestionar la participación de Barros en el encuentro antes de que el próximo gobierno asuma formalmente el poder.

“Una vez que asuma el ministro Barros, desde el 11 de marzo, lo citaremos para que dé explicaciones sobre esta supuesta coalición militar regional. Una cosa es el entusiasmo del presidente electo de firmar, pero recordemos que tiene atribuciones y facultades recién desde que presta juramento a la Constitución, a Dios y a nuestra patria”, señaló el parlamentario.

Barría sostuvo además que la participación de Barros en la conferencia vulnera las tradiciones diplomáticas del país. “Antes de aquello (cambio de mando), no corresponde involucrar a Chile rompiendo nuestras tradiciones, la responsabilidad en materia internacional y menos, bajo ningún pretexto, comprometer la soberanía”, dijo Barría.

Y acotó: “Más aún, cuando no tiene esta facultad y cuando esto ha sido inconsulto con el Parlamento y sobre todo con nuestra ciudadanía”.

La conferencia en la que participó Barros se realizó pocos días antes de la cumbre “Escudo de las Américas”, también convocada por Trump en Miami, en la que el propio presidente electo José Antonio Kast tomó parte este fin de semana junto a otros mandatarios latinoamericanos afines al gobierno estadounidense.