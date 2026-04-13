El abogado y académico Patricio Dussaillant Balbontín fue designado como nuevo presidente del directorio de Televisión Nacional de Chile (TVN), según confirmó el presidente José Antonio Kast.

Dussaillant es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile y cuenta con un doctorado en Comunicación Pública de la Universidad de Navarra, España, además de estudios de alta dirección de empresas en la Universidad de Los Andes. A lo largo de su trayectoria, ha desarrollado una extensa labor académica vinculada a la comunicación estratégica, la opinión pública y el análisis del entorno.

Quién es Patricio Dussaillant, el nuevo presidente del directorio de TVN

En el ámbito profesional, ha ejercido como docente en la Universidad Católica durante varios años, impartiendo cursos de comunicación política, gestión de crisis y comunicación estratégica. También ha participado en consultorías y directorios de distintas organizaciones del sector privado.

En lo político, Dussaillant fue militante de la Unión Demócrata Independiente (UDI) y posteriormente asesor del Partido Republicano. Además, ha sido cercano al Presidente José Antonio Kast, con quien mantiene una relación de larga data en el ámbito político y académico.

Su nombramiento ocurre en un contexto complejo para TVN, que enfrenta desafíos financieros y estructurales, con pérdidas acumuladas en los últimos años. La nueva presidencia del directorio deberá abordar el rol del canal estatal como medio público y su sostenibilidad en el sistema audiovisual chileno.