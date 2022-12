Jenny Cavallo y el fin de Más Vivi Que Nunca: “Seguiremos conversando y riendo”

28 de Diciembre de 2022

A diferencia de sus compañeros, Jenny Cavallo no profundizó en su postura respecto a la decisión que tomó TV+.

Jenny Alejandra Cavallo Faray, comediante, se refirió a la comentada decisión que tomó TV+ de darle fin al programa Más Vivi Que Nunca.

Según un comunicado emitido por el canal privado, el espacio conducido por Vivi Kreutzberger bajará la cortina este viernes 30 de diciembre, tras “cumplir un ciclo”.

“Por su parte, TV+ agradece el profesionalismo y compromiso de Vivi Kreutzberger, junto a todo el equipo de profesionales y técnicos de Kubi, la productora a cargo del show, que tiene entre sus panelistas a Daniela Nicolás, Daniel Valenzuela y Jenny Cavallo“, agregaron en el documento.

A casi dos días de dar a conocer la noticia, y las reacciones de los panelistas junto con su conductora, se sumó también Jenny Cavallo.

“Acá con mis queridísimos en Más Vivi Que Nunca en nuestra última semana juntos al aire“, comenzó señalando la también psicóloga de profesión, en una publicación en su cuenta de Instagram.

A diferencia de sus compañeros, Jenny Cavallo no quiso profundizar en su postura respecto a la decisión que tomó el director de Programación de TV+, Gonzalo Cordero.

“L@s amo. ¡Hemos sido felices compartiendo cada tarde! Seguiremos conversando y riendo siempre“, aseguró la comediante, etiquetando a quienes aparecían en la foto: Daniel Valenzuela, Daniela Nicolás y, por supuesto, Vivi Kreutzberger.

La reacción de los otros panelista de Más Vivi Que Nunca

Además de Jenny Cavallo, quien también tuvo palabras para referirse al final de Más Vivi Que Nunca fue Daniel Valenzuela, uno de los más críticos con la decisión de TV+

Primero lo hizo en un live, donde manifestó que “las consecuencias las estamos pagando nosotros” por el hecho de que el canal quiere proteger otros espacios como Sígueme y Te Sigo junto con Tal Cual.

“Sigan con su capricho, van a seguir cagándola. No lo entienden, no lo ven, no lo vieron y siguen”, remató el locutor de radio.

Por su parte, Daniela Nicolás aseguró que estaba sorprendida con la noticia, puesto que los números avalaban el buen desempeño del programa que alcanzó a estar un año y siete meses al aire.