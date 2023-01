VIDEO – La sorpresiva aparición del hijo mayor de Benjamín Vicuña en Socios de la Parrilla

6 de Enero de 2023

Benjamín Vicuña recibió un saludo de Bautista durante el programa de Canal 13.

Compartir

Benjamín Vicuña Luco, actor chileno radicado en Argentina, fue uno de los invitados al episodio de este jueves de Socios de la Parrilla, junto a Fernando Larraín y Rodrigo Muñoz, donde promocionaron la nueva película Papá al Rescate.

En medio de la conversación, el intérprete fue consultado respecto a si le gustaría que sus hijos siguieran su camino en el mundo de la actuación. “No me gustaría forzarles nada, pero me ha tocado compartir set con mi hijo (Bautista), que hemos hecho algunas publicidades y cosas, y es una profunda emoción“, dijo.

Fue en ese momento que Pancho Saavedra quiso sorprenderlo con un especial saludo de su hijo mayor, quien se encontraba en Argentina.

“Che, pá, como te fuiste a Chile te quería mandar un saludo y decirte, ¿cómo estás? ¿Cómo la estás pasando? ¿Dónde te estás quedando?”, fueron las primeras declaraciones del hijo mayor de Benjamín Vicuña. “No te vayas mucho, boludo, que acá te extrañamos“, agregó.

La preocupación de Benjamín Vicuña con su hijo mayor

Tras ver el video de Bautista, Benjamín Vicuña aseguró que está en la “etapa zorrona” y que “yo creo que me está haciendo la pata ahí claramente, porque se viene portando como el culo“.

Junto con eso, destacó que “ya me pasó” en estatura y que está “muy alto” con sus apenas 14 años.

Por otro lado, Benjamín Vicuña aprovechó la oportunidad de consultarle a sus colegas: “¿Acá los niños de catorce años a qué edad vuelven de las fiestas?“, recibiendo como respuesta alrededor de la medianoche y una de la madrugada.

Ahí, el actor aseguró que en Argentina eso no pasa, ya que los adolescentes suelen volver a sus casas a eso de las cuatro de la mañana y que los padres le aseguran que “acá es así”.

De esta forma, aseguró que Bautista “tiene una cosa media bohemia” y que “la verdad me preocupa mucho“.

“Hay que adaptarse, lo voy a buscar, y también hay que entender que ya son pequeños hombres“, acotó. Aún así, recalcó que “me emociona mucho, mis hijos son mi punto débil; bueno, igual que todos”.