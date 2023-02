Diego Urrutia reveló el momento exacto en el que lo llamaron para el Festival de Viña del Mar 2023

19 de Febrero de 2023

Diego Urrutia fue contactado por la organización del Festival de Viña del Mar 2023 luego de la sorpresiva salida de Yerko Puchento.

Compartir

Diego Urrutia fue el último comediante en ser confirmado para el Festival de Viña del Mar 2023, luego de que Yerko Puchento decidiera dar un paso al costado.

El joven de 26 años ha forjado su carrera, primero, en redes sociales y desde hace un tiempo que ya triunfa sobre los escenarios de bares y teatros.

Fiel a su estilo, Diego Urrutia se presentó este domingo ante los medios, a más de 24 horas de lo que será su rutina en el Festival de Viña del Mar 2023. “Soy Diego Urrutia, no soy el Pailita que ya me están confundiendo”, aclaró de entrada, provocando risas en el salón del Hotel Sheraton Miramar.

Durante la conferencia, el tiktoker reveló el momento exacto en el que fue contactado por la producción del certamen para sumarse a la parrilla a última hora.

“Sé que muchos colegas dieron mi nombre, muchos colegas y productores. El momento exacto fue cuando estaba en una barbería. Contesté el teléfono y me dijeron: ¿Puedes hablar?, porque escuchaban algo que vibraba (risas). Fui a la casa, llamé y ahí empezó todo”.

Junto con eso, Diego Urrutia dejó en claro que “nunca dudé” en participar en el Festival de Viña del Mar.

“Esa es la clave de la decisión. Si yo hubiese tenido un poquito de duda, me hubiese abstenido de haber venido. Pero no tenía dudas, por eso vine”, añadió.

Con respecto a su rutina, aseguró que se puso a trabajar de inmediato. “Me puse a ordenar la rutina que tengo y a ver qué podía decir de Viña. Lo que más he hecho es tratar de que sea lo más efectivo posible, los mejores chistes. He estado muy concentrado ensayando, viendo si sale algo nuevo”, detalló.

eEl mensaje de Daniel Alcaíno

Diego Urrutia también contó que en los últimos días ha recibido el respaldo de múltiples comediantes, entre los que se encontraba, precisamente, Daniel Alcaíno. Y es que tras su sorpresiva salida, el tiktoker tuvo la posibilidad de sumarse al Festival de Viña del Mar 2023.

“Me llegó un mensaje de varios comediantes, un montón, no me imaginaba que tanta gente me iba a escribir y con tan buena onda también, tan atentos”, dijo de entrada.

En cuanto al actor detrás de Yerko Puchento, indicó que “Daniel también me escribió, me dijo algo muy cierto que si tuve la valentía para ir a Viña, para confirmar el hecho, significa que igual hay valentía para pararse en ese escenario“.

“De verdad me ayudaron mucho sus palabras“, cerró Diego Urrutia.