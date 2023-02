Atropellaron a Rafael Araneda mientras andaba en bicicleta en Estados Unidos: quedó inconsciente

20 de Febrero de 2023

"Gracias a Dios andaba con casco, si no, no la contamos", relató la esposa del animador, Marcela Vacarezza.

Compartir

En reposo en su casa de Estados Unidos se encuentra el animador Rafael Araneda, luego de ser atropellado por un vehículo, mientras andaba en bicicleta.

La información la confirmó la esposa del conductor, Marcela Vacarezza, quien precisó que el accidente se produjo en la la intersección de las calles Indian Trace con Saddle Club, en la ciudad de Weston, Florida.

El impacto que recibió Rafael Araneda lo dejó inconsciente y sólo cuando recuperó la conciencia se comunicó con su señora.

“Cuando recuperó la conciencia me llamó él. Me dijo que lo habían atropellado y que me iba a pasar a una señora que estaba a su lado“, le relató Vacarezza a LUN.

“Ella me contó más y partí para allá. Él no se acuerda que me llamó“, reveló también la psicóloga.

Con casco

Según contó Marcela, “Rafael iba en bicicleta por la calle y un tipo se pasó un disco Pare saliendo de unos locales comerciales. Una señora que vio todo me dijo que (su marido) voló“.

“Gracias a Dios andaba con casco, si no, no la contamos“, dijo al dimensionar la gravedad del hecho.

“Quedó inconsciente y lo llevaron a la clínica. Ya ahí le hicieron todos los exámenes de rutina y está sin fracturas, pero con muchos hematomas“, añadió la también animadora de televisión.

Relató que “con el golpe perdió la conciencia. Ya en la ambulancia no se acuerda de nada“.

“Le cuesta mucho pararse y caminar, pero es obvio producto del golpe fuerte contra el pavimento“, manifestó a continuación.

Y adelantó que “so se sabe cuánto tiempo demorará en poder volver a caminar con normalidad”.