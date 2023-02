La desconocida faceta que Rels B sacó a relucir en la antesala de su debut en Viña 2023

21 de Febrero de 2023

Un tímido Rels B conversó con la prensa a poco más de 24 horas de su debut en el Festival de Viña del Mar.

Daniel Heredia Vidal, conocido profesionalmente como Rels B, llegó este martes a Viña del Mar para mañana presentarse por primera vez en el Festival 2023.

Contrario a lo que muchos podrían imaginar, el intérprete de éxitos como “A Mí” y “Cómo dormiste?” se mostró bastante tímido en su encuentro con la prensa en el Hotel Sheraton Miramar.

Y es que Rels B, con la prensa española, no es muy cercano. Es reacio a dar conferencias de prensa y de promocionar sus canciones o trabajos discográficos, por lo que su presencia en esta conferencia llamó la atención de los periodistas.

“Me pongo muy nervioso en las entrevistas y tal. Me siento más cómodo en el estudio, pero bueno, una ocasión como esta valía la pena, hay que hacer el esfuerzo y bueno, de momento todo bien, así que encantado de estar aquí”, explicó el cantante español.

Durante la conversación que se generó le recordaron también que en entrevistas pasadas se había referido a esto de mantener una distancia entre Daniel y Rels B. “Creo que hay algo que hay que separar un poco, uno no puede vivir con el personaje porque te come y tienes que descansar“, señaló.

“Hay que ver a la familia, vivir en Dani un buen tiempo, y luego cuando hay que hacer de Rels pues de Rels. Pero hay que separarlo un poquito porque sino puede ser peligroso para la persona”, agregó.

Su show en Viña 2023 y el llamado a Paloma Mami

Consultado sobre lo que será su show en la cuarta jornada del Festival de Viña del Mar 2023, Rels B adelantó que los 30 minutos que tiene preparado estarán plagados de éxitos para que sus fanáticos coreen todas las canciones.

“Lo vamos a defender muy bien. Venimos preparados y con muchísimas ganas. Sabemos lo importante que es este festival, entonces no vamos a fallar”, aseveró el español, con el fin de “defender el género urbano“.

Rels B no ocultó su gusto por varios artistas nacionales. De hecho, con Polimá Westcoast grabó el tema “No es Amor” el que forma parte de su disco SMILE BIX, por lo que no descartó la posibilidad de que canten juntos en Viña 2023.

“Polimá anda dando vueltas por ahí, a ver si me cruzo con él y sale a cantar o no“, afirmó.

Pero también le gustaría colaborar con otra cantante nacional: Paloma Mami. “Me encanta, me gustó mucho su show. A ver si le llega esto y me dice algo para hacer musiquita juntos“, cerró.