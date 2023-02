Las “cuatro T” de Diego Urrutia y su exitoso debut en Viña 2023

21 de Febrero de 2023

El comediante Diego Urrutia logró ganarse al público del Festival de Viña del Mar 2023 desde el primer minuto que pisó el escenario.

Diego Urrutia fue el último comediante en ser confirmado para el Festival de Viña del Mar 2023 y en menos de una semana se subió al escenario acallando a todos quienes dudaron de su éxito.

Y es que en la segunda noche del certamen desde un principio que no hubo duda alguna de lo que pasaría, puesto que cada vez que los animadores lo mencionaban, la euforia por parte del público era evidente.

Poco más de 40 minutos, con menciones a Yerko Puchento y Tonka Tomicic, bastaron para que Diego Urrutia se adjudicara la Gaviota de Plata en el Festival de Viña del Mar 2023, y solo segundos más tarde la gente pedía a gritos la de Oro.

Pero venía el bis, momento para el cual aprovechó de mostrar algunos de los mensajes que recibe en redes sociales, así como también de hacer cantar a toda la Quinta Vergara éxitos como el de Shakira y Bizarrap, así como también “No me trates de engañar” de El General.

Con ese cierre, el comediante de 28 años, oriundo de Temuco, terminó por ratificar su exitoso debut en el escenario más importante del país. Incluso su familia y sus amigos llegaron hasta la Ciudad Jardín para ver cómo triunfaba, marcando un antes y un después en su carrera.

“Trabajar, triunfar… y Tini”

Tras echarse al público al bolsillo, Diego Urrutia conversó con la prensa donde agradeció el apoyo que recibió, manteniendo la humildad que lo caracteriza.

El tiktoker, de hecho, no quiso entrar en polémicas y prefirió no responder a aquellos críticos que cuestionaron que pudiera triunfar en el Festival. “Buena onda para todos, no me meto en problemas“, señaló.

Y es que en el último año, Diego Urrutia vivió todo un proceso que comenzó con varios shows por el país junto a otros colegas y que culminó la noche de este lunes, pero que no se detendrá.

“Tenemos una estrategia, que es la estrategia de la Triple T: trabajar y triunfar… y Tini. Cuatro: Temuco. Cuatro T“, explicó. Junto con eso, anunció las fechas que ya tiene agendadas próximamente: 23 de febrero en Pucón, 25 de febrero en Antofagasta. “Seguimos trabajando, tenemos shows en distintos casinos con mis amigos, shows personales. Vamos a visitar Iquique, Copiapó, Santiago y ojalá Santiago. Seguir trabajando e igual que siempre“.

Uno de los puntos más destacables de Diego Urrutia es que desde el primer momento se mostró seguro de su debut en el Festival de Viña del Mar. Así lo señaló hace unos días, donde aseguró que de no sentirse así, no habría aceptado la invitación.

Esa seguridad no desapareció antes de subir al escenario. “Desde el comienzo estaba muy tranquilo, muy seguro. Veía a la gente que se notaba que me quería apoyar, entonces desde el comienzo estuve muy seguro”, admitió.

“Empecé y estaba muy contento, muy feliz, disfrutando todo esto. Después me empecé a enfocar y a concentrar, pero después. Entré muy contento y después concentrado para que no fuera solo apoyo, sino que se pudiera reír”, agregó Diego Urrutia.