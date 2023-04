VIDEO – Cómo fue la muerte de la detective Sara Levy en Hijos del Desierto

18 de Abril de 2023

La actriz Alejandra Araya, quien interpretó a Sara Levy en Hijos del Desierto, se despidió del equipo a través de redes sociales.

Hijos del Desierto, teleserie nocturna de Mega, vivió un episodio clave la noche de este lunes luego de que el personaje Sara Levy, interpretado por la actriz Alejandra Araya, fuera asesinada.

La detective judía fue capturada por Eloy Zapata (Roberto Farías) como parte de un plan, luego de que lograran despistar a Pedro Ramírez (Gastón Salgado).

Una vez que lograron llevarla a una bodega, la idea nunca fue asesinarla porque, en primera instancia, abusarían sexualmente de ella. Sin embargo, la idea terminó quedando en nada luego de que Hipólito Cárdenas (Rodrigo Soto) acabara con la vida de la detective con solo un balazo.

Al darse cuenta de la trampa en la que había caído, Pedro fue en búsqueda de Sara y terminó encontrándola sin vida en una bodega. Para peor, a los pocos segundos de su llegada, la policía lo encontró con el cuerpo, siendo culpado del homicidio de la detective.

Alejandra Araya se despidió de Hijos del Desierto

Una vez emitido el capítulo de Hijos del Desierto, Alejandra Araya publicó imágenes de las grabaciones de la muerte de su personaje junto a un sentido mensaje al equipo detrás de la teleserie nocturna de Mega.

“Una despedida más. La ficción de época me encanta; esas historias lejanas pero que nos pertenecen en el cuerpo y en el alma. Gracias a todos mis compañeros detrás de cámara por cada uno de los días vividos; su trabajo inmeso me emociona siempre. A veces me escondo solo a mirar como todos son un engranaje perfecto”, consignó la intérprete.

A eso, sumó palabras para los directos “por su hermoso trabajo, por el viaje, por llevar el buque, por confiar en mi y guiarme a esos nuevos lugares” y a “todo el elenco, pero en especial a mis compañeros de historia (Jorge Arecheta, Gastón Salgado y Otilio Castro) por lo que se dice y lo que se lee en los ojos; por permitirme un lugarcito en ese grupo formado y al que llegué a integrarme”.