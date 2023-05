“Sentí mucha energía”: Claudia Conserva explica su ‘operación a distancia’ con monjes brasileños

19 de Mayo de 2023

Su hermana Francisca Conserva sostuvo que “no sé si será mentira o verdad, pero uno se aferra a todo".

Compartir

TVN emitió el segundo capítulo del documental Brava de Claudia Conserva y en esta oportunidad mostró cómo la animadora se valió de una “operación a distancia” de monjes brasileños para ayudarla en su tratamiento contra el cáncer.

“Pensé yo, ya estoy con la quimioterapia, tengo todos los medicamentos indicados, estoy haciendo ejercicio. Pucha si hago lo de los monjes brasileños, en realidad lo peor que puede pasar es que no pase nada“, explicó Conserva.

Junto con ello, la esposa de Pollo Valdivia indicó que si bien estaba escéptica sobre esta opción, posteriormente acordó llevarlo a cabo, apuntando que sería “operada” por Zeferino Falcao, doctor, científico y político portugués fallecido en 1919.

Para poder concretar esta “operación”, Claudia Conserva debió realizar una serie de actos, como bañarse con pétalos de flores blancas, tener la foto de Falcao en la habitación donde estaba, un tiesto con agua filtrada y sus más cercanos usar ropa blanca y realizar oraciones de apoyo.

“Sentí mucha energía y mucho silencio (…) Me pasó algo súper loco, en algún momento me vino como una especie de corto circuito cerebral. Como un remezón en la cabeza, como de la mitad. La operación era 15 minutos, 20 minutos y me asusté“, detalló la ex Miss 17.

Por su parte, su hermana Francisca Conserva sostuvo que “no sé si será mentira o verdad, pero uno se aferra a todo. Yo hice las oraciones, a don Zeferino, a todo. Con mi hijo nos tomábamos de las manos en la noche para rezar”.