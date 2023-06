Gastón Salgado anticipa lo que veremos en el final de Hijos del Desierto: “La gente va quedar contenta”

5 de Junio de 2023

El final de Hijos del Desierto se emitirá la noche de este lunes, poniendo fin a casi un año de emisión por las pantallas de Mega.

Durante este lunes y después del estreno de Generación 98, se emitirá el gran final de Hijos del Desierto, teleserie de la cual ya se han revelado momentos importantes sobre sus últimas escenas.

Así mismo, Gastón Salgado, quien interpretó a Pedro Ramírez en la trama nocturna de Mega, entregó varios detalles a The Clinic sobre lo que será esta última jornada para los televidentes.

“La gente va a quedar feliz, conforme con cómo se va desanudando esta historia y cerrándose todos estos conflictos”, señaló el actor, agregando que “el final logra construir el arco dramático de todos los personajes“.

Por otra parte, Salgado afirmó que “tampoco uno puede dejar a todo el mundo contento, porque hay tantos puntos de vistas, miradas y opiniones, pero personalmente -y me pongo como espectador también- creo que es un súper buen final“.

De esta manera, Gastón Salgado añadió que el final “termina muy arriba, donde se logran cerrar todos los conflictos que se han ido mostrando. Y esta expectación también del encuentro y de todo lo que pueda pasar. Creo que la gente va a quedar contenta y con una buena sensación“.

Gastón Salgado y su futuro en las teleseries

En esta entrevista, Gastón Salgado también se refirió a la posibilidad de continuar el proyectos audiovisuales con el canal, indicando que “no lo sé todavía, porque no hay nada concreto. Como en Mega están haciendo constantemente teleseries, terminan una, hacen otra… entonces no lo sé”.

Por este motivo, señaló que “no quiero decir nada porque, hasta que uno no tenga el pan ahí ya listo en la mesa, se puede quemar en la puerta del horno”.

A pesar de ello, afirma que, en caso de llegar algún proyecto, este es “bienvenido”, añadiendo que “en la época en la que estamos es parte del trabajo del actor. Un actor no puede no hacer televisión si es que se lo ofrecen“.